校園樹木維護攸關公共安全 新北邀林試所辦褐根病管理研習

教育局與農業局合作推動「校園樹木褐根病維護管理與缺失巡查研習」，並邀請農業部林業試驗所副所長吳孟玲率專業團隊授課。（新北市教育局提供）

校園樹木是學習環境資產，其健康維護也攸關公共安全，新北市教育局長張明文表示，為提升校園樹木健康維護專業及公共安全應變能力，教育局與農業局合作推動「校園樹木褐根病維護管理與缺失巡查研習」，盼以跨局處專業強化強化校園樹木健康管理與風險預防機制；蘆洲國小場次吸引320位樹木管理人員及教師參與，並邀請農業部林業試驗所副所長吳孟玲率專業團隊授課。

張明文指出，授課團隊聚焦「樹木褐根病病徵辨識與維護管理」及「樹木缺失巡查與應力波檢測實務」，除講授理論，也結合現場實作方式進行；「褐根病」為熱帶及亞熱帶地區常見且具高度破壞性的樹木根部病害，容易造成樹木養分與水分輸送中斷，嚴重時可能造成樹木無預警倒伏，為校園安全潛在風險，市府希望系統化培訓第一線人員及早辨識發現處置，降低意外發生機率。

參與研習的蘆洲國小主任宋國洋、蘆洲國中教師陳素婉說，透過研習，能更精準掌握病徵判讀與處理原則，提升日常巡查的專業敏感度，對於即時回應校園植栽健康問題相當實用。

教育局補充，市府將以此次研習為基礎，持續推動校園綠地巡查制度化與資料化管理，結合專業檢測技術與跨局處合作，落實「預防重於損害控管」，讓校園綠蔭可安全陪伴學子。

