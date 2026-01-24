竹市府今發5000元現金未見人潮湧現 截至中午不到3成領取

新竹市府今天辦理實體發5000元現金，排隊領現金市民開心領到紅包。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天在市轄361個據點發5000元實體消費金，扣除21日透過社福系統約6.7萬65歲以上長輩與安置兒少已先匯入戶頭，今天約38萬名市民可實體領現金。但從上午8點到中午，各發放據點並未湧現排隊人潮，各據點發放情況順暢，大約5-10分鐘內都可順利領到現金，截至中午實體領現金市民不到3成。

市長高虹安一早也到東寧宮了解實體發現金情況，並向參與實體發現金近3千名工作人員與基層里長致謝，同時也發出第一份消費金，她也提醒市民領取前要先查詢戶籍所在地的發放據點，並攜帶身分證及印章；如代領未成年子女，須備妥戶籍謄本等相關證明文件，都可順利領到消費金，市府也準備應景的喜氣馬年紅包袋，並寫上「竹市經濟加足馬力」字樣，期帶動竹市經濟力。

高虹安也提到，市府發5000元消費金也期用來振興地方經濟，市府結合護城河周邊店家舉辦「新春選物市集」，大家領到現金就可在地消費，活絡經濟，後續也將串聯公有市場及新竹漁港直銷中心，推出更多促銷活動與加倍券。鼓勵市民領到消費金，優先選擇在地消費，讓資金在城市流動，轉化為產業動能。

此外，今天沒領實體現金市民，30日起到2月28日可透過「新竹通」APP數位領取並加碼100元，提醒市民在領取前可當新竹市府官網確認相關資訊，若未能在數位登記期限內領取，也可在3月10日到3月31日工作日期間，依戶籍所在地到區公所領取，或電洽03-528-5000。

新竹市府今天辦理實體發5000元現金，排隊領現金市民開心領到紅包，部分據點大約8點多有一波排隊人潮。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天辦理實體發5000元現金，排隊領現金市民開心領到紅包，多處地點未見排隊人潮。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天辦理實體發5000元現金，排隊領現金市民開心領到紅包，部分據點大約8點多有一波排隊人潮。（記者洪美秀攝）

