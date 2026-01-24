台灣木材做成可調式學生桌椅 三弘木業捐贈屏東5校

台灣木材做成可調式學生桌椅，三弘木業公司捐贈給屏東5所學校。（記者葉永騫攝）

立委鍾佳濱、伍麗華媒合三弘木業公司今天捐贈以國產台灣柳杉製作的可調式課桌椅給屏東縣建國、東寧、田子、口社、鹽埔等5所國小、共計135套，林保署屏東分署長楊瑞芬表示，台灣人工林的使用可以減少碳足跡，且台灣木材有香氣及抗憂鬱的效用，對於環境教育相當重要。三弘木業副總經理朱哲毅說，國產可調式學生桌椅可以讓學生從低年級用到高年級，陪孩子一起成長。

楊瑞芬指出，台灣因為保育以往全面禁伐，使用的木材全部進口，但在永續環保觀念、減少碳足跡的新觀念下，適當的採伐人工林才是永續的工作，也讓台灣優良的木材能夠使用，做成學生課桌椅，可以陪孩子一起成長，對環境教育相當重要。

立委鍾佳濱認為，「不能砍樹」是國人的印象，但森林適度的疏伐、培植與善加利用，除了可以改良林相，亦可促進樹木生長，增進森林的固碳功能；而台灣森林覆蓋率高達6成，卻大量進口國外木材使用，增加輸運成本，因此如何結合森林永續、產業發展與生活教育，達到節能減碳與永續森林經營，是推動木育的重要課題。

立委伍麗華則說，國產木材雖然是進口木材的2倍價格，但希望每個學校都能採用台灣自己的木料，也讓森林產業也成為台灣的護國神山。

朱哲毅說，台灣木材品質良好，比國外進口木材都佳，現在該公司專利設計出來可調式學生課桌椅，可以陪伴著學生一起成長，上面有生產履歷，在教室可以連結到森林，讓孩子更了解自己的生態環境。

立委鍾佳濱說，台灣的木材有自己的花紋，有特色又舒適。（記者葉永騫攝）

三弘木業副總經理朱哲毅說明學生桌椅如何調整高度。（記者葉永騫攝）

