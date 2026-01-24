偷排鹼性廢水被抓包！霧峰、龍井2工廠重罰340萬元

環保局查獲，廠房清洗地板作業排放廢水，污染水源。（環保局提供）

台中霧峰區及龍井區2家領有貯留許可文件的土石加工業及水泥業，去年底被環保局查獲涉及繞流排放，現場檢測排放鹼性廢水pH值超標（大於11），及懸浮固體（SS）超標5倍以上，嚴重違規，依《水污染防治法》裁處約340萬元。

烏日區也發生綠色廢水污染溝渠，環保局追查工廠使用清潔劑清洗作業區地板違法排放污水，涉嫌違反水污染防治法規定，環保局將依法開罰6萬至600萬元以罰鍰並命停工。

環保局指出，為加強取締違規事業，於水體端運用科技監測設備，掌握異常情事，如遭查獲偷排廢水，依據水污染防治法最高可裁罰2000萬元外，最重可處以停工，若廢水含有害健康物質超過標準更涉刑事罰則，提醒事業切勿以身試法，否則將得不償失。

春節9天長假將至，家家戶戶除舊佈新，工廠事業亦利用此段時間進行廠房及設備歲修維護及大掃除，環保局呼籲，工廠（含加油站）歲末清掃或地下儲槽底泥清除如含有物料等污染物的廢水，或是如產生油漆或機油等廢液，應委託合法廢棄物清除業者處理，勿心存僥倖、便宜行事直接排放，必免違規受罰。

環保局強調，春節期間仍會持續執行稽查任務，守護市民環境河川水體品質，民眾若發現水色異常或不法偷排廢水情形，請立即通報局處，撥打0800-066666免付費電話或環保局報案專線04-23280380或1999市民一碼通立即通報檢舉，環保局過年無假期，接獲通報後將會在最短的時間內派員前往稽查取締，與市民共同打擊非法。

台中市梅川水體加油站清理地下儲槽，排放廢水造成水色黑濁。（環保局提供）

