高捷聯手北港朝天宮 輕軌「蜜柑站長萌虎平安號」上路

輕軌「萌虎平安號」上路，穿著虎爺裝的蜜柑站長（左）開心合影。（記者葛祐豪攝）

近年媽祖繞境文化成為潮流，高雄捷運公司發揮創意，由高捷蜜柑站長攜手北港朝天宮，首創台灣神界與貓界的跨界聯名，今（24日）起推出輕軌聯名彩繪列車「蜜柑站長萌虎平安號」，及各類可愛的周邊紀念品；高捷董事長楊岳崑並許願，今年平均日運量能突破20萬人次!

高雄市長陳其邁、北港朝天宮董事長蔡咏鍀，虎爺會會長林鴻儒等人，今天出席「 蜜柑站長ft.北港朝天宮 聯名暨彩繪列車首航記者會」，北港朝天宮特別邀請保存傳統表演藝術不遺餘力的蘇仁義老師，帶領「北威聲奏樂團」演奏傳統曲牌〈下山虎〉，祈願列車往來人群出入平安；蜜柑站長人偶與最威風的虎爺轎班衣壓軸出場，可愛模樣萌翻現場。

高捷董事長楊岳崑致詞說，在市府的演唱會經濟與TPASS政策助攻下，高雄捷運去（2025）年平均日運量達19.53萬人次，創下歷史新高，今年希望再加油，日均運量能突破20萬人次!他也歡迎民眾來高雄搭乘「萌虎平安號」，探訪蜜柑站長的萌萌風采。

陳其邁表示，雲林北港朝天宮終年香火鼎盛，是全台分靈最多的媽祖廟，北港虎爺（虎將軍）更是威名遠播，而蜜柑站長現在是高雄的超人氣代表性吉祥物之一，如此創意的跨界結合，相信在寒假及新春期間，可以為高雄帶來滿滿的福氣與觀光人潮；另針對高捷立下今年20萬人次日均運量的目標，陳其邁也相當有信心，認為這「不是問題」。

蜜柑站長「萌虎平安號」預計從今（24）日起，於高雄輕軌行駛至4月30日，粉絲可從高捷捷運官網「彩繪列車即時位置」查詢；聯名活動也推出一系列相關周邊限量紀念商品，歡迎到捷運左營站蜜柑站長專賣店、美麗島商品館參觀選購，把滿滿的朝天宮祝福與蜜柑萌萌療癒帶回家。

高捷蜜柑站長攜手北港朝天宮，首創台灣神界與貓界的跨界聯名。（記者葛祐豪攝）

