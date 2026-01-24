歲末送暖 善團贈台南新營230戶禮金、民生物資

台南市副市長姜淋煌（左二）、新營區長陳宏田（左一）感謝慈善團體參與新營歲末送暖。（公所提供）

歲末送暖，台南市新營區行善團攜手與社會慈善團體今天（24日）舉辦公益關懷弱勢活動，致贈禮金、禮券、白米、泡麵、零食、伴手禮等民生用品，有230戶弱勢族群受惠，安心過年，在寒冬之際感受社會溫暖，現場氣氛溫馨。

參與送暖的有台灣銅業科技、李三淇社會福利慈善事業基金會、新營慈馨愛心會、台灣太祖慈善會、新營無極紫雲寺功德會及新營北極星慈善會等愛心社團夥伴，行善團落實社會資源整合，展現行動關懷低收、中低收入戶及弱勢家庭、獨居老人、單親家庭、特殊境遇家庭、急難家庭等。

台南市副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席，感謝民間團體及善心人士長期以來投入關懷社會行列，姜淋煌說，扶老攜幼「希望家園」的願景一直是市長十分重視的施政理念，在守護弱勢族群的過程中，民間企業和慈善團體扮演著不可或缺的角色，期待透過公私部門的資源整合，激發更多人加入行善的行列，形成良好的社會風氣，給予弱勢更多的溫暖與支持。

擔任新營區行善團團長的區長陳宏田一一頒贈感謝狀，他指出，新營行善公益活動不僅是資源的分配，更是情感的傳遞，在社會形成善與愛的循環，使關懷行動持續蔓延。

新營區公所感謝慈善團體參與歲末送暖。（公所提供）

受助戶領取民生用品愛心物資。（新營公所提供）

新營歲末送暖致贈禮金、禮券給弱勢民眾。（公所提供）

