新港「豪有藝思」親子焢窯 逾3500人體驗農家樂

嘉義縣議員黃啟豪（右三）結合多個社團，舉辦親子焢窯活動，立委蔡易餘（左三）等人今到場與民眾同樂。（黃啟豪服務處提供）

嘉義縣議員黃啟豪今在嘉義縣新港鄉中洋村農地，舉辦親子焢窯烤肉活動，去年約2000人報名，今年再突破增至3500人，民眾扶老攜幼圍著土堆堆窯、烤肉，寒冬暖陽下，體驗農家樂趣。

活動現場還有造型氣球、棉花糖等，讓大人、小孩玩得不亦樂乎，現場播放流行洗腦樂曲，不少小朋友手舞足蹈，跟著音樂搖擺，氣氛超歡樂。

請繼續往下閱讀...

黃啟豪說，這場「豪有藝思」親子活動，以「焢吧焢焢焢焢焢PLUS玩樂玩樂玩樂芭比Q樂」為主題，除了有新港、民雄國小的學童及家長報名參加，還有社區長輩組隊同樂，報名人數一再增加，起初場地僅4分地，後來加開鄰地面積達到8分地，以供給逾3500人焢窯。

黃啟豪表示，活動上午8點開始，大、小朋友圍著土堆堆窯，過程中雖然土堆會不慎坍塌、倒下，然而重新堆砌後終於完成土窯，隨著悶窯內的雞翅、棒腿、玉米、地瓜等食材香味四溢，讓鮮少體驗農村生活的民眾，感到新鮮又有成就感，除此之外，還準備新港鴨肉羹，讓參加活動民眾品嚐新港美食。

黃啟豪說，此次活動感謝中華民國好朋友動物保護協會、嘉義縣新港魅力商圈、嘉義縣111教育團隊協辦，還有食品大廠贊助食材，他將持續舉辦各種不同型式的親子活動，拉近親子間情誼。

活動現場準備豐富食材、飲料，讓親子開心野餐。（黃啟豪服務處提供）

民眾呼朋引伴參加焢窯，體驗農家樂。（黃啟豪服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法