北橫宜蘭明池路段2次坍方 26日起白天交管、夜間封路

北橫公路台7線68.7公里處、宜蘭明池路段，受東北季風降雨及地震影響，發生2次坍方，經公路局搶災後恢復通車，但因現場仍有坍方風險，26日起將進行邊坡及路基加固工程，白天採整點放行10分鐘交通管制，夜間則實施預警性封路。

明池路段分別在本月13日、20日發生上邊坡坍方，導致交通阻斷，東區養護工程分局獨立山工務段調派機械及人員搶災後通車，災後初期上邊坡仍不穩定，有坍土浮石、穩定性欠佳等風險，現場道路也因災情造成部分路寬縮減。

東分局表示，目前已投入邊坡保護及路基加固修復作業，提升災害路段抗災能力，考量施工需要並兼顧人車通行安全，本月26日至2月12日每天上午8點10分至下午5點，採整點放行10分鐘管制，例假日仍會施工。

東分局指出，另高山起霧夜間無法有效監看上邊坡，白天交管外，夜間也將執行預警性道路封閉，下午5點10分起至翌日上午7點管制通行，並禁止總重15噸以上車輛通行管制措施，後續將視現況及搶災情形，不排除延後或取消放行。

