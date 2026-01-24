為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林休閒農業區版圖擴大！林內「水舞休閒農業區」揭牌啟用

    2026/01/24 13:26 記者李文德／雲林報導
    林內「水舞休閒農業區」今 （24）日正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

    林內「水舞休閒農業區」今 （24）日正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

    雲林縣睽違19年，去年底農業部接連通過古坑「石壁休閒農業區」及林內「水舞休閒農業區」，今（24）日佔地562公頃的水舞休閒農業區正式揭牌啟用，總計雲林已有四處休閒農業區。水舞休閒農業發展協會理事長百漾・馬地克拉安表示，園區內逾30家在地農場及農特產店家，希望透過既有場域讓遊客認識林內農業的多元面貌。

    2006年雲林縣獲當時農委會核定古坑華山及口湖金湖為休閒農業區，去年底農業部再核定2處休閒農業區，今雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、立委張嘉郡、縣府農業處長魏勝德、議員張維崢、陳芳盈、賴淑娞、黃勝志、林內鄉長劉姿言等人出席揭牌典禮。

    魏勝德指出，林內鄉內有許多休閒農場，且各自發展出不同特色，整體串聯與整合上歷經一段努力，回想當時第一次送件時一度被留校察看，所幸經理事長整合，地方凝聚共識，去年終獲農業部核定成立。

    百漾・馬地克拉安指出，水舞休閒農業區劃設約562公頃，包括鄉內林北、烏塗、林中、重興等四村，園區內有逾30家在地農場及農特產店家，持續透過主題活動、市集展售、社群行銷與跨區合作等方式，擴大水舞休區品牌能見度，實踐「用林內的水，舞出林內的美」的發展理念，讓更多民眾認識林內「以水為本」的農村生活樣貌。

    百漾・馬地克拉安表示，未來將培力在地居民投入導覽解說、遊程執行、體驗活動帶領、農產加工與行銷等工作，創造穩定的在地就業機會，讓地方人力得以留在家鄉、服務家鄉。透過產業深化、人才培育與品牌經營並進。

    張麗善表示，休閒農業區成立能逐步完善農業休閒相關的軟、硬體設施，在土地使用上也提供更具彈性且合宜的運用方式，無論是在農產六級產業化的推動，或是農業永續經營的實踐上，縣府將持續善盡輔導責任，引入更多觀光量能；張維崢表示，林內是雲林的水源地，希望透過水舞休閒農業區成員的努力，讓全國看見林內。

    林內「水舞休閒農業區」今 （24）日正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

    林內「水舞休閒農業區」今 （24）日正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

    林內「水舞休閒農業區」今 （24）日正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

    林內「水舞休閒農業區」今 （24）日正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

