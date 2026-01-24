新莊公所春節前攜手農糧署發放愛心白米 近萬戶受惠

新北市新莊區公所結合農業部農糧署於新莊區公所及福營行政中心舉辦「馬到新春 愛心滿莊」白米發放活動，發送5公斤白米給列冊弱勢家戶。（記者羅國嘉攝）

農曆春節將至，新北市新莊區公所結合農業部農糧署，響應市府「好日子愛心大平台」，今（24）日同步於新莊區公所及福營行政中心舉辦「馬到新春 愛心滿莊」白米發放活動，發送5公斤白米給列冊弱勢家戶，預計近萬戶家庭受惠，盼在歲末年終為民眾送上實質關懷與溫暖祝福。

為避免人潮群聚並縮短等候時間，此次發放白米活動區公所事前已通知符合資格民眾依排定時段前來領取，現場動線安排順暢，讓發放作業有效率進行，也節省民眾寶貴時間。

請繼續往下閱讀...

農業部農糧署說，此次發放的加工米糧為近期產製的新鮮食米，包裝設有透氣孔，須避免受潮，保存期限約2至3個月，若短期內未能食用完畢，建議冷藏或冷凍保存；另提醒，該批食米屬政府公糧，不得轉售或轉贈。

新莊區長朱思戎指出，感謝國軍夥伴全力支援，與區公所同仁共同投入發放作業，齊心將社會各界的關懷心意送到弱勢民眾手中，讓活動在溫馨氣氛中順利完成。這次愛心米活動也為新莊迎來第一波馬年喜氣，盼藉由實際行動，讓民眾在歲末寒冬中感受到溫暖。

朱思戎也邀請市民參與新莊區公所後續舉辦的「歡騰新莊賀馬吉—2026迎新年慶元宵」系列活動，內容包括彩繪燈籠DIY、紅包拓印體驗、名家揮毫送春聯及廟街踩街慶元宵等，讓民眾一路從迎新年熱鬧到元宵佳節。

新北市新莊區公所結合農業部農糧署於新莊區公所及福營行政中心舉辦「馬到新春 愛心滿莊」白米發放活動，發送5公斤白米給列冊弱勢家戶。（記者羅國嘉攝）

新莊區公所區長朱思戎頒感謝狀給國軍弟兄。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法