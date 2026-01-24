新莊彩繪燈籠迎新年今登場 春聯揮毫、廟街踩街慶元宵接續上陣

新北市長侯友宜（中）出席新莊「歡騰新莊賀馬吉 彩繪燈籠迎馬年」活動，提前向市民拜年。（記者羅國嘉攝）

迎接農曆新年與元宵佳節，新北市新莊區公所規劃「迎新年慶元宵」系列活動，首場「歡騰新莊賀馬吉 彩繪燈籠迎馬年」今（24）日上午於新莊文化藝術中心前廣場登場。市長侯友宜到場與民眾一同彩繪燈籠、體驗迎春手作DIY，提前向市民拜年。新莊區長朱思戎說，1月30日、31日將舉辦「名家揮毫送春聯」，年後壓軸活動「廟街踩街慶元宵」則於3月3日元宵節晚間登場。

活動邀請多位藝文界名師創作直徑60公分的巨型燈籠，現場展出10盞風格各異的大師作品，象徵圓滿吉祥、十全十美，為新莊增添藝術與節慶氣息。活動採線上報名方式，名額一開放即秒殺，報名成功的民眾齊聚現場，親手將對新年的期盼彩繪於燈籠上，迎接充滿希望的新一年。此外，區公所也規劃「如意小掛飾」與「開運小夜燈」兩項迎春手作體驗，讓民眾在創作中感受年節喜氣，為家中增添福氣與好兆頭。活動現場氣氛熱絡，大小朋友紛紛高舉作品與市長合影留念。

請繼續往下閱讀...

侯友宜指出，這項彩繪燈籠活動已延續24年，從他擔任副市長時期一路到現在，每年看到親子齊聚一堂，共同彩繪燈籠、享受天倫之樂，都讓他十分感動。近年新莊在保留老文化的同時，城市建設持續推進，包含機捷、環狀線及未來五泰、泰板輕軌等軌道建設，讓新莊成為北北基桃的重要樞紐，並帶動社會住宅、公共托育與長照等建設發展，吸引更多人口進駐；新莊要在發展中守住文化根基，今年適逢馬年，期盼市民在新的一年幸福加「馬」、平安加「馬」，也祝福大家馬到成功。

民政局長林耀長表示，春節及元宵期間，新莊廟街踩街慶元宵系列活動也將陸續登場，結合在地寺廟信仰文化，邀請民眾參與踩街、參香祈福，感受傳統年節熱鬧氛圍。#

活動邀請多位藝文界名師創作直徑60公分的巨型燈籠，現場展出10盞風格各異的大師作品。（記者羅國嘉攝）

新北市新莊區公所規劃「迎新年慶元宵」系列活動，首場「歡騰新莊賀馬吉 彩繪燈籠迎馬年」今日於新莊文化藝術中心前廣場登場，民眾現場體驗彩繪燈籠。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法