新北自辦社宅板橋江翠年中招租 土城、中和2案1025戶今年接力開工

板橋區江翠段的「板橋江翠96青年社會住宅」130戶預計今年初完工、年中公告招租。

低薪高房價等因素影響，青年成家不易，新北市府城鄉發展局持續推動自辦社會住宅興建，今年度將有位於板橋區江翠段的「板橋江翠96青年社會住宅」130戶預計今年初打頭陣完工、年中公告招租，已決標的土城板院社宅605戶、中和盛昌社宅420戶接力於今年5月、7月開工，而新泰塭仔圳重劃區社宅920戶與三重富貴社宅350戶統包工程也預計今年發包、明年開工。

城鄉局指出，預計年中公告招租的江翠社宅位於板橋江翠北側重劃區內，為地上14層、地下3層共130戶的建物，規劃1、2樓為公益空間、店鋪，將設置公共老人日照及身心障礙日照中心，周邊有捷運江子翠站、台64快速道路、大漢橋、華江陸橋、雉匯公園、江翠國小、華江傳統市場等交通與生活機能設施。

土城板院社宅605戶預計今年5月開工，城鄉局介紹，此案預計2030年初完工，基地鄰近中正國中、清水國小、土城國民運動中心與眾多公車站牌，且鄰近未來的捷運土城樹林線LG10站，交通便利。

中和盛昌社宅420戶預計今年7月開工，城鄉局指出，此案預計2031年初完工，基地為中和區圓通停車場用地，位於圓通路、錦和路及國道三號附近，周邊主要為住宅區，有學校、公園、醫院等設施，生活機能完善。

城鄉局表示，預計今年發包案件部分，塭仔圳920戶預計2031年完工，三重富貴350戶預計2032年完工。

此外，城鄉局表示，興建中的淡海海天88戶社宅預計2028年5月完工，蘆洲光華456戶社宅預計2029年8月完工，三重三重442戶社宅預計同年11月完工；已興建完成的泰山中山社宅、三峽國光二期B區社宅已在去年底招租，預計年後抽籤、年中入住。

