救濟金9年破14.5億元 生產事故案件降至7年新低

衛福部今（24日）公布最新生產事故救濟報告，2024年整體救濟案件為7年來新低，然而在出生數持續下滑的背景下，數字下降並不令人意外，如何確保生產風險真正降低，仍是醫療體系必須面對的課題。衛福部強調，未來將持續從提升周產期照護品質、支持婦女與家庭、強化社會責任三大方向推動政策。

衛福部指出，自2016年推動「生產事故救濟條例」以來，截至2024年底，累計核准救濟案件已達2308件，救濟金額超過14.5億元。2024年核准救濟案件共260件，較前一年減少，為近7年新低，也是連續3年來首次出現下降趨勢。

衛福部醫事司司長劉越萍分析，出生人口減少、母數縮小，案件數量下降「確實有可能」，但數據也在某種程度上反映出生產其實更安全。她指出，近年政策重點已從「事後補償」轉向「事前預防」，包括強化周產期醫療網絡、加強產後大出血與栓塞風險控管，及與婦產科與兒科醫學會合作，透過個案回溯與專業審查，找出可改善之處，降低母嬰風險。

報告也顯示，產婦死亡與中度以上身心障礙案件，仍以羊水栓塞為主要原因；新生兒死亡與重大傷害，則多與腦部異常有關，包括缺氧缺血性腦病變與腦出血等。從歷年資料來看，孕產婦死亡的前三大原因，依序為產後大出血、血管栓塞或肺栓塞，以及羊水栓塞。

劉越萍指出，針對產後大出血與血栓等高風險因素，衛福部已推動產後大出血整合照護模式，以及預防靜脈栓塞與肺栓塞的相關計畫。她舉例，在周產期醫療體系下，強化醫院與診所間的合作機制，例如發生產後大出血等緊急狀況時，醫院可協助周邊生產診所進行輸血與轉診，提升急救效率；預防方面則與醫學會合作，推動高風險孕產婦提醒機制，並加強產後靜脈栓塞風險宣導，如避免久躺、穿著彈性襪等，從源頭降低事故發生機率。

劉越萍強調，衛福部將持續透過救濟申請資料，掌握事故個案背景，並與兒科與婦產科醫學會合作，從科學證據與實證資料出發，檢討與改善制度。至於事故家庭的心理支持，也與心理健康司合作，強化心理扶助與後續支持機制，讓家庭在面對事故衝擊時，能獲得更完整的協助。

