苑裡「九久」作伙！自作自售市集串聯田庄人尾牙，找回土地最真滋味。（記者蔡政珉攝）

當初抗議風車距離民宅過近，因應而生的「苑裡反瘋車自救會」，原有成員投入社區營造活動，成立苑裡海線一家親環保協會，致力於守護苑裡海岸線，協會更於歲末年終舉辦特色市集與「田庄人尾牙」，逐年吸引民眾參加，不只有特色農產、文創手作、美食可購買，熱鬧滾滾，尾牙更有外縣市公司行號與社區居民參加，別具一格，今天熱鬧登場。

海線一家親環保協會表示，市集以「慢生活・友善環境」為核心，選址於心雕居草地。協會強調，市集不只是買賣，更像是一場「老朋友同樂會」。現場匯集30多攤來自山海各路的創作者，嚴選「自作自售」、「慢慢生活」、「友善土地」三大類別。

參與攤位不乏在地農作、家常小點與運用自然媒材創作的手藝品，除了特色攤位，還有認同「食當季、吃在地」的永續理念一年一度現身製作手工農產小攤，讓創作成為生活的延伸。現場沒有商場喧囂，只有攤主與客人間如老友般的歡笑，形成「吃完尾牙，就逛市集」的在地友善循環。

協會表示，務農與討海為主的鄉親過去鮮少有機會參加尾牙，於是決定自力救濟，「作伙張羅」出屬於自己的慶典。從早期僅十幾桌發展至今逾50桌規模，展現濃郁的在地人情味。

