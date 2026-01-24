洗盡水患後陰霾 蘇澳上百人投入街道掃街

洗盡水患後陰霾，宜蘭蘇澳上百人投入街道掃街。（蘇澳鎮公所提供）

去年鳳凰颱風造成蘇澳重大水患，歷經多月修復，鎮民生活逐漸恢復，受損嚴重的冷泉園區也重振旗鼓，鎮長李明哲今天邀請宜蘭縣代理縣林茂盛及環保志工等上百人，投入街道清掃，除宣告國家清潔週起跑，更象徵洗盡水患後陰霾，迎接嶄新金馬年。

蘇澳街道清掃活動，今早在蘇澳火車站前展開，除出動公所清潔隊員外，更凝聚蘇澳各環保志工小隊及鴻毅志工群的強大量能，總計動員近500人，兵分多路投入車站周邊、長安社區、永樂社區及各重要幹道大掃除。經縣環保局統計，活動共清理一般垃圾1682公斤、菸蒂4.8公斤。

陪同在雨中掃街的林茂盛，肯定蘇澳志工的熱情與團結，也提醒民眾年終大掃除時，一定要落實分類、回收做環保，並配合各公所清運計畫、注意自身安全，春節期間垃圾清運服務資訊，已公布於宜蘭縣政府、環保局官網及「宜蘭垃圾車」APP，供民眾查詢。

李明哲說，蘇澳的美麗需要每一位鎮民的呵護，大掃除時發揮「愛護家園」精神，加強戶內及自家騎樓整理，並負責戶外四周約4公尺範圍的環境清潔，一起透過除舊布新，將福氣掃進門，將髒污掃出外。

針對蘇澳鎮大型廢棄物，公所清潔隊長羅弘駿指出，為讓清運作業順利進行，請鎮民務必在2月10日前電洽清潔隊預約登記，後續將依登記先後順序安排清運，一起維護街道整潔市容，避免私自棄置廢舊家電及家具。

蘇澳鎮民及志工兵分多路投入重要街道清掃。（蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮長李明哲（左1）邀請宜蘭縣代理縣林茂盛及環保志工等上百人，投入街道清掃，除宣告國家清潔週起跑，更象徵洗盡水患後陰霾，迎接嶄新金馬年。（蘇澳鎮公所提供）

