    嘉義縣府1/30辦水樂園徵才 釋出逾50個工作機會

    2026/01/24 11:08 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣政府舉辦徵才活動。（嘉義縣政府提供）

    光禹文旅科技開發股份有限公司投資嘉義縣，在故宮南院旁興建「咩咩上樹萌寵樂園」，獲親子族群好評，近期跨足親水觀光領域，推出全新「芯浪水樂園」，縣府將在1月30日上午10點至下午1點舉辦「咩咩上樹萌寵樂園X芯浪國際滑板衝浪公園」徵才活動，提供超過50個工作機會。

    光禹文旅科技開發股份有限公司推出「芯浪水樂園」，園區結合人造衝浪、水域遊憩與運動體驗，打造動靜皆宜的全齡休閒場域，隨著營運規模擴大，透過徵才活動招募多元專業人力。

    縣府表示，徵才工作機會涵蓋水域教練、救生員、票務及客服人員、行政人員、社群行銷人員、環境維護人員、吧台及餐飲服務人員、廚師與營運支援等工作類型，提供有志投入觀光休閒、水域活動及服務產業的民眾多元就業選擇。

    活動採「現場面談、即時媒合」方式，協助求職者直接與企業面對面洽談，快速了解工作內容與就業條件，有效縮短求職流程；朴子就業中心在徵才當天也提供就業資源宣導與諮詢服務，幫助民眾掌握政府提供的各項就業協助措施。

    縣府勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，芯浪水樂園即將營運，將帶來多元的觀光休閒及水域服務工作機會，歡迎民眾把握機會。

    職缺資訊可點選網址或掃描宣傳海報QRCode查詢，如有相關疑問可電洽嘉義縣政府勞工暨青年發展處05-3620123分機8847。

