「霸王級寒流」10週年！氣象署列超狂紀錄：全台如冰箱、日月潭下雪

10年前霸王級寒流過境，復興區拉拉山降下大雪，成了一片銀色世界。（資料照）

距離2016年1月24日距離那場讓全台灣凍成「冰番薯」的極端寒流事件，正好屆滿10週年，氣象署粉專「報天氣」今日發文表示，當時全台宛如大冰箱，多地低溫破紀錄，並列出各地因為霸王級寒流而受到的影響。

氣象署粉專「報天氣」在臉書PO文表示，今天是2026年1月24日，距離那場讓全台灣凍成「冰番薯」的極端寒流事件，正好屆滿10週年！你還記得當時冷到幾度嗎？罕見的低溫：2016年1月下旬，強烈的冷高壓將來自北極的寒風往南輸送，強冷空氣1月23日起來到台灣附近，各地明顯降溫。到了1月24日，在顯著寒流的籠罩下，全台宛如大冰箱，多地低溫破紀錄！

粉專指出，依據氣象署的署屬氣象站觀測，當時台北站最低溫僅 4.0°C，是該站近半世紀以來的最低溫！（前一次低於4°C的紀錄是1972年3.2°C）若以最近十年的資料來看近幾年寒流來時，台北站的最低溫大多在6~8°C上下，遠遠不及2016年的冷度！當然不只台北，這波寒流，可能是許多台灣人生平至今遇過最冷的寒流！2016年1月24日觀測到的「平地」最低溫：台中以北：約 1-4°C、彰雲嘉：約4-5°C、南高屏：約5-7°C、宜蘭：約4-5°C、花蓮：約5-8°C、台東：約6-10°C、馬祖：約1-3°C、金門：約4-6°C、澎湖：約7-9°C，全台灣能維持超過10°C的，只剩下恆春半島、和台東南端的大武地區。

​粉專續指，長時間低溫原因，主要是因為這波寒流影響期間，還伴隨了華南雲系帶來的水氣，各地受到雲層覆蓋，白天缺乏陽光加熱，所以連白天的氣溫也相當低，以台北氣象站的觀測為例，氣溫持續低於10°C的時間長達62小時，也就是整整兩天半的時間都沒有回溫過；除了北台灣，中南部低於10°C的時間也長達30~40小時。這種長時間的冷，往往會讓人感覺更是冷上加冷。

粉專補充，當年的冷，不只是冷，還充滿驚奇！因為水氣充沛，出現了範圍廣大的「固態降水」，也就是「下雪」或「下冰霰」的現象，根據各地民眾的分享以及攝影紀錄，

除了高山地區白雪靄靄，北部許多低海拔的淺山地區也降下雪或霰，罕見地白了頭、或出現宛如撒上一層糖霜的景色。甚至在嘉義以北的部分平地地區，也觀測到冰霰從天而降的奇景，依據氣象署署屬氣象站的正式紀錄，史上第一次觀測到下雪的有：日月潭站，史上第一次觀測到下霰的有：台北站、新竹站、嘉義站。

粉專提醒，奇景背後，那些我們不能忘記的事，極端低溫帶來了難得一見的奇景，但也同時會帶來許多傷害，每一次寒流都可能造成嚴峻的農漁業寒害，也對長輩與心血管疾病患者造成健康的衝擊，​因此氣象署這十年來不斷精進預報技術、推出了「低溫特報」的鄉鎮化以及燈號分級，讓大家能提早因應不同強度的低溫影響，多做一點準備，減少一點遺憾。

粉專直言，未來面對極端事件的挑戰，我們依然會守護在第一線。也請大家記得，天氣轉冷的時候，多關心身邊的長輩與農漁民朋友，一句溫暖的問候，是最貼心的暖暖包！

其實氣象學上並沒有「霸王級寒流」這個正式名詞，這是當年媒體與大眾為了形容這波極端事件所創造的「俗稱」，但因為太貼切了，至今大家仍印象深刻！

