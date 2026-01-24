週日降雨趨緩 粉專曝下波冷空氣來襲時間

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週一（26日）預計有鋒面系統逐漸通過臺灣北部海域，對台無直接影響。（資料照）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出下週一（26日）預計有鋒面系統逐漸通過臺灣北部海域，對台灣無直接影響。週末白天期間各地天氣大致穩定，下週二至週三（27-28日）受東北季風或大陸冷氣團加上華南雲系東移影響，迎風面新竹以北及東部地區轉濕涼天氣，中南部則維持多雲到晴。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，週末（24-25日）臺灣周邊水氣變多，新竹以北及東部地區多雲到陰局部短暫陣雨天氣，天氣稍微變得不穩定一些，西部地區大致為多雲。週日（25日）降雨情形有所趨緩，不過在基隆北海岸、東部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面週六（24日）苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫18-24度，中部及臺東高溫21-25度，南部地區高溫可來到24-26度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫14-17度，南部及花東低溫17-18度；週日（25日）苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20-24度，中部及臺東高溫21-25度，南部地區高溫23-25度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫15-17度，南部及花東低溫16-18度。週末日夜溫差較大，同時夜晚清晨時分留意局部能見度不良情形，早出晚歸請注意保暖和行車安全。

粉專指出，下週一（26日）白天期間各地天氣大致穩定，晚間至隔日清晨隨底層東北季風逐漸南下，深夜後迎風面北部及東北部地區降雨機會逐漸提高。氣溫方面白天各地仍溫暖，北部及東北部地區高溫20-26度，中部及花東高溫23-26度，南部地區高溫24-27度；夜晚清晨各地低溫與週末差不多，日夜溫差仍大，同時能見度較差請多留意，下週二至下週三（27-28日），迎風面新竹以北及東部地區轉濕涼天氣，中南部維持多雲到晴。

北臺灣溫度下降明顯，日間高溫可降至16-18度，夜間低溫可降至13-14度，中、南部受影響較小。下週四、五（29-30日）東北季風或大陸冷氣團減弱轉偏東風環境，水氣減少，僅迎風面東部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫逐漸回升，不過西部地區受輻射冷卻影響日夜溫差仍較明顯。

粉專提醒，週末（24-25日）東南部海域及巴士海峽風浪稍大，平均風3-5級，陣風5-7級，浪高2-2.5公尺；下週二至下週四（27-29日）風浪增強，各海域平均風5-7級，陣風8-9級，各海域浪高2-3公尺，臺灣海峽及巴士海峽可能達3公尺以上；下週五（30日）各海域風浪逐漸減小。

