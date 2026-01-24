新北「2026小小清潔隊員體驗營」1/26起報名 親子一起學環保

小小清潔隊員將垃圾丟入垃圾車，體驗垃圾清運的過程。（新北市環保局提供）

新北市環保局將於3月辦理6梯次「2026小小清潔隊員體驗營」，邀請設籍於新北市4至6歲學齡前兒童在家長陪同下參與，透過親子共學、寓教於樂的方式，實際走進清潔隊員的工作場域，體驗城市環境維護的日常，讓環保意識從小萌芽。

環保局表示，活動共規劃6個梯次，每梯次限額20人，共120個名額，自1月26日（週一）上午11點起開放線上報名，每位孩童限參加1場次，依報名先後順序錄取，額滿為止，請上新北環保局官網-活動報名頁面線上報名，活動將於3月7日、3月14日及3月21日舉辦，週六上、下午各1場次，時間為上午9點至12點及下午2點至5點，歡迎家長陪同孩子一同參與，透過實作體驗學習正確的環保觀念。

環保局指出，垃圾車的音樂鈴聲總能吸引孩子的目光，許多小朋友對清潔隊員的工作充滿好奇，過去舉辦的「小小清潔隊員」體驗活動廣受歡迎，強調「親子共同參與」與「沉浸式學習」，活動安排包括近距離接觸垃圾車及乘坐體驗、實作回收分類、水溝清淤、清除違規小廣告等，並首度導入Kahoot即時問答遊戲，透過互動方式讓孩子在歡笑中學習垃圾分類與資源回收的正確觀念。

新北市「小小清潔隊體驗營」將自1月26日上午11點起報名。（新北市環保局提供）

