校事會議存廢兩方對立 台家盟：堅決反對走回頭路

校事會議存廢兩方對立，台家盟今發聲明堅決反對走回頭路。（記者林曉雲翻攝台家盟官網）

中小學校事會議支持和反對兩方對立，教師團體要求廢除，繼人本教育基金會、全家盟和國教盟發聲明反對廢除，台灣家長教育聯盟（台家盟）今（24）日也發聲明表示，堅決反對走回頭路，拒絕教評會「師師相護」的血淚歷史重演。

聲明指出，台家盟堅決反對將不適任教師的處理權力全面回歸校內教評會，根據過去長期觀察與人權團體提供的實務證據,教評會制度存在難以克服的先天缺陷，「自己人查自己人」的結構性死結，教評會成員以同校教職員為主,在同事情誼、人際壓力、甚至怕遭到報復的考量下,難以期待其公正性，過去甚至曾發生教評會包庇性侵學生教師的長期血淚事實，證明了校內機制無法取信於社會大眾。

請繼續往下閱讀...

台家盟也表示，「大案小辦」情節嚴重，根據國家人權委員會研究，106至111學年度涉及體罰霸凌造成學生身心嚴重侵害的成案案件中，竟有5成4的懲處僅為「申誡以下」，即便現行已導入外聘調查委員，教評會仍時常輕輕放下，若完全回歸校內教評會，資訊黑箱與權力不對等的情況將更加惡化。

台家盟指出，一旦廢除校事會議，等於讓大眾努力爭取來的「外部調查」制度付諸流水，不僅讓家長團體感到極度不安，更是擺明要漠視遭到嚴重暴行對待的孩子、棄學生安全於不顧，而讓同校同事處理違法行為，不僅不利於被害學生，也讓教師專業尊嚴在「師師相護」的質疑中蕩然無存。

台家盟主張制度改革的目標不應是廢除校事會議，而是應透過「專業化」與「集中化」來減輕學校負擔並增進效能，建議教育部應將調查權移出學校，只要調查權留在校內，就難以避開人情網絡，也增加學校行政負擔，可參考「幼兒教育照顧法」模式，由地方政府建置專業審查小組決定是否受理，再由調查小組進行調查，且採集中化處理，落實精準分流，提升透明度與權利保障，杜絕資訊黑箱造成的二次傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法