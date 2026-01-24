一張照片牽起緣分 新北二重派出所認養機關犬延續守護與陪伴

新北市警察局三重分局二重派出所日前前往瑞芳動物之家，認養一隻黑色犬隻擔任機關犬。（動保處提供）

一張照片牽起一段緣分！新北市警察局三重分局二重派出所日前前往瑞芳動物之家，認養一隻黑色犬隻擔任機關犬，不僅為派出所注入溫暖氣息，也讓原本等待家的毛孩展開全新人生。這隻黑狗成為新北市第67隻機關犬、也是第8個設置機關犬的機關，象徵守護治安與關懷生命的雙重使命。

新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，為協助新成員順利適應新環境，除完成健康檢查外，也準備象徵祝福的「嫁妝」，包含飼料、餵食器、飲水器及保暖衣物，並提供完整照護衛教，為牠打造穩定、安全的生活基礎。

二重派出所警員鄭羽廷表示，派出所除了守護地方治安，也長期延續認養動物的溫暖傳統。過去曾領養過狗與貓，陪伴同仁度過無數值勤日夜，雖然毛孩相繼離世，但留下的情感與回憶始終存在。此次再次走進收容所認養黑狗，希望延續關懷生命的精神，也讓派出所多一份溫度與笑聲。

瑞芳動物之家站長王嚴緒指出，這隻黑狗原本與母犬及兄弟姊妹在瑞芳區一處車庫旁徘徊，經民眾通報後才得以全數收容安置。為替牠們尋找幸福歸宿，動保員特別拍攝認養照片上傳社群平台，其中黑狗露出微笑、眼神溫暖的照片，意外被二重派出所員警看見，並勾起相似的情感記憶，促成這段緣分。

動保處表示，目前動物之家仍收容近1200隻犬貓，透過專業訓犬師協助，毛孩能更親人、穩定，也讓認養單位學習正確照護方式。呼籲更多機關加入認養機關犬行列，自2026年起，成功認養成犬的單位可獲得「入新厝6好禮」，包含生活物資與完善健康照護，一同為收容動物找到溫暖的家。

