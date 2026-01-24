童心校長王全興將AI融入遊戲式教學 帶學生玩出深度學習

食農教育讓小朋友自己切洗、烹調，校長王全興（中）也大秀廚藝。（教育部提供）

面對科技浪潮，台南市立人國小校長王全興鼓勵老師勇於擁抱AI與科技，善用AI與善用智慧科技，他也帶著學生用生成式AI創作繪本與歌曲，並同時教導學術倫理與著作權觀念，讓孩子明白科技不是無限制的。他表示，將遊戲融入教育能培養孩子的心理韌性，也能讓他們愛上學習，養成一生受用的能力，獲教育部肯定為教育家人物典範。

王全興總是精神奕奕走在校園裡，身旁時常圍繞著一群孩子，彷彿是小朋友圈裡的「孩子王」，他自己也像個大孩子，不是披著哈利波特披風現身，就是穿著青蛙裝陪著學生下田體驗。他愛玩，更樂於帶著孩子一起玩，在一場又一場的遊戲中，孩子們不知不覺訓練了敏銳的思考與心智，逐步培養出面對未來所需的能力。

王全興笑說，他希望孩子每天醒來的第一句話，不是「好累喔」，而是「我想去上學！」為了讓孩子真正樂於學習，他多年來致力推動遊戲式教學，透過貼近生活經驗的課程設計，讓學習變得有感、有趣，也更能走進孩子的心中。

例如讓孩子最頭痛的數學課，王全興與教師團隊巧思設計，變成充滿驚喜的小遊戲，例如「玩魔數」及「AI出題的撲克牌運算」，成功勾起孩子的好奇心；社會課則讓學生走出教室，手持平板探訪在地古蹟，運用AR技術掃描藏在各角落的歷史任務，讓課本知識真正「活」起來；食農教育更受孩子喜愛，他們從清洗、切料到烹煮全程親力親為，端出五菜一湯一甜品的「謝師宴」，畢業時還獲得「小小廚師證書」，每個孩子都有滿滿成就感。

王全興回憶自己在偏鄉、隔代教養的環境中長大，學習成績並不突出，下課就只想往外跑，有一次正沉浸在跳格子的遊戲裡被老師撞見，老師不但沒有責備他，反而溫柔地提問，激起他的好奇心，拿起紙筆趴在地上紀錄，透過老師的引導，王全興對數學燃起了興趣，從害怕數學，到成績突飛猛進，一位好老師真的可以改變一個孩子的一生。

