北捷宣導進站勿用行動電源 苗博雅譏「先禁城市」 詹為元、陳宥丞批倉促上路

北捷昨宣布，將勸導旅客進站勿使用行動電源。圖為北捷於全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，因應鋰電池熱失控。（資料照）

台北捷運昨（23日）宣布，因國內外頻傳行動電源自燃起火影響捷運系統，未來將勸導民眾進入捷運系統勿用行動電源。政策一出引發許多民眾反彈，社會民主黨籍北市議員苗博雅就酸台北市「先禁城市」；國民黨籍議員詹為元也質疑矯枉過正、因噎廢食；民眾黨議員陳宥丞也說，反對粗糙的禁止。

台北捷運公司昨宣布，有鑒於近期國內外發生旅客搭乘捷運時，攜帶行動電源發生自燃冒煙事件，公告勸導進入台北捷運範圍內時勿使用行動電源，如因使用或保管不慎導致發生火災等公共危害，將依法究辦並進行求償。消息發布後，苗博雅就在臉書貼文分享，網友嘲諷蔣市府此做法是因噎廢食、「先禁城市」。

詹為元於臉書貼文說，北捷近3年僅五件行動電源自燃，屬於極低發生率，卻要所有通勤族全面承擔限制，不是針對高風險產品控管，而是對所有使用行為一刀切，反而模糊了問題核心。在國際上許多國家採取「隔離與控管」，如導入防火袋包覆鋰電池，而非全面禁止一般使用；釜山地鐵去年禁止大型容量行動電源，也非全面禁止；矛盾的是，北捷還有多個行動電源租借服務站，政策邏輯前後不一。

陳宥丞臉書貼文表示，宣導禁令一出，捷運基層同仁就向他反映不知如何稽查？民眾若不配合是否有強制力？未來可以增設安檢設備？設備有爭議誰來認定？蔣市府突襲式政策不是第一次，前幾週才突襲營養午餐免費政策，配套全無，現在又突襲上路行動電源限制，讓人無所適從。政策應該漸進式，呼籲民眾使用檢驗合格的產品，或是針對充電行為進行規範，而非一竿子打翻一船人，全面禁止使用。

他說，放眼亞洲，除中國地鐵有較嚴格限制外，多數先進國家並未全面禁止，紐約地鐵即便老舊，也未見過如此因噎廢食的禁令。他支持加強管理，但反對粗糙的禁止，市府應落實確立緩衝其與法源依據，政策並應該轉向針對未使用據國家認證標章行動電源者；此外，也該明確定義，讓執法現場有所依據。

