高雄大巨蛋2-2》高雄大巨蛋地點評估 205兵工廠是首選

台北大巨蛋所屬的體育園區總面積約10.2公頃，依此標準，高雄若要「孵蛋」，至少需要面積10公頃的土地，外界普遍認為205兵工廠是首選。

立委賴瑞隆強調，坐落在捷運凱旋站的205兵工廠最適合，面積廣達58公頃，可挪出10公頃給大巨蛋與周邊商辦、企業總部使用，再扣掉15公頃的森林公園，其實還有30幾公頃的可開發面積。205兵工廠的最大優勢，就是位於亞洲新灣區，離機場只有4個捷運站，其他地方要蓋大巨蛋的話，廠商可能認為誘因還要考慮。

許多棒球迷也認為205兵工廠是高雄蓋大巨蛋的首選，不只擁有捷運紅線、輕軌，交通便利，且旁邊就是統一夢時代，具發展潛力與空地完整性，期盼統一或台鋼這類南部職業球隊能投資，或找其他大企業一起來興建。

高雄市運發局長侯尊堯透露，市府目前盤點的幾處地點，例如205兵工廠是在捷運沿線，以及北高雄岡山、橋頭的台糖土地，位於省道旁，比較符合面積與交通條件；至於較遠一點的地點，他也點名燕巢下交流道一帶，未來有捷運紫線經過。

另有球迷提出將立德棒球場拆掉重建，但最大問題是腹地不夠大，因為該球場僅約2.3頃，就算能整合旁邊台銀土地，也只有5.2公頃，不適合蓋大巨蛋；另一處職棒台鋼雄鷹的主場澄清湖棒球場，面積約5.6公頃，市府目前已推動「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」招商，想打造複合式運動休閒園區，也不可能再改建為大巨蛋。

此外，鳳山中崙地區也傳出有意爭取大巨蛋，里長林齊諒說，當地有很大的腹地，加上未來捷運黃線經過，交通方便，若能爭取大巨蛋落腳，將能帶動地方發展；立委許智傑說，中崙有90甲（逾87公頃）土地要重劃，歡迎大巨蛋進駐鳳山；議員陳慧文盼市府通盤考量，把中崙列入大巨蛋地點的規畫。

