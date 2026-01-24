高雄大巨蛋2-1》高雄催生大巨蛋 各方看法不一

台北大巨蛋啟用後，全台掀起「孵蛋」熱潮。（本報資料照）

記者葛祐豪／高雄專題報導

台北大巨蛋啟用後，全台掀起「孵蛋」熱潮，台中、新北趕進度，高雄要不要蓋大巨蛋，民代一頭熱，市府目前態度，則傾向待民間有具體計畫且評估可行性後再研議。

大本營在澄清湖棒球場的職棒台鋼雄鷹總教練洪一中認為，蓋大巨蛋就是要讓觀眾看球更舒適，尤其現在全球極端氣候，高雄暑假酷熱，不然就是連下好幾天大雨，戶外運動很辛苦；但他也強調政府單位會評估營運效益，「最主要還是錢的問題，有沒有辦法養這顆蛋！」

林姓大學生表示，日本東京、名古屋、大阪都各有大巨蛋，以台灣多雨氣候，北、中、南應該各蓋一顆大巨蛋；王姓家庭主婦說，台北大巨蛋現在是蜜月期，「不能只看一時新鮮」，高雄要蓋大巨蛋，得考量球迷是否能經常把3、4萬人場地塞滿。

立委邱議瑩提出「大巨蛋結合造鎮計畫」，由於大巨蛋的興建和維護成本高，一定要媒合民間資源，可參考日本職棒北海道火腿鬥士隊主場，媒合民間資源，盤點高雄合適區域，透過造鎮計畫，減輕政府財政負擔；且事前要做好各項評估，特別是財政與經濟效益。

立委賴瑞隆認為，為了讓大巨蛋能自主經營，需一併提供企業總部與商辦、飯店等設施，讓業主營利；未來也鼓勵經營職業棒球隊或有財力的企業，鼓勵他們投資，例如台鋼、統一都是選擇，前提是母公司的財力要夠強。

市長陳其邁則持審慎態度，認為「生蛋容易養蛋難」，考量到大巨蛋的興建與營運成本，傾向民間投資（BOT）並結合捷運開發，以滿足球類運動賽事及大型演唱會需求，待民間有具體計畫且評估可行性後再研議，並強調現有的高雄巨蛋和世運主場館已獲得國際肯定。

府方透露，陳其邁市長並未明確說要不要蓋大巨蛋，而是針對地點若挑在205兵工廠，他認為這塊地更適合給高科技或企業總部；且陳市長任期剩下不到1年，該推動的事情還很多，大巨蛋並非當務之急，但歡迎大家討論。

高雄市運動發展局長侯尊堯則表示，市府仍努力盤點相關地點，大巨蛋有一定面積，也要考量交通路線上的可及性，例如澄清湖棒球場最大的遺憾，就在於交通，因此市府盤點地點會以交通為主要考量；若未來要興建大巨蛋，應是朝向BOT方式，由政府提供土地，由企業或有職棒需求的球團來進行。

市長陳其邁認為，高雄現有的世運主場館，已獲得國際肯定。（高市府提供）

澄清湖棒球場是職棒台鋼雄鷹隊的主場。（高市府提供）

