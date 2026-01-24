為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆愛四路夜市攤商占斑馬線惹議 將分2階段改善

    2026/01/24 09:17 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆愛四路夜市部分攤商在斑馬線端點營業。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市部分攤商在斑馬線端點營業。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市仁二路愛四路口，有部分攤商晚間在行人穿越道上擺攤，影響行人穿越馬路及車輛通行，遭民眾投訴。市府相關單位會勘後，將分2階段處理，愛四路夜市管理委員會將輔導行人穿越道上的攤商調整位置，後續市府刨鋪路面時再適度調整標線與號誌。

    基隆愛四路口觀光夜市攤商，已有40年以上，市府核准的暫准設攤區，攤商在地上錨釘作為標記，當時尚未劃設行穿線。市府多年前在仁二與愛四路口四週漆繪了斑馬線，攤商也照樣在原址營業。

    近日有民眾向仁愛區公所投訴，「為何夜市旁的一般道路斑馬線上可以擺攤｣，影響民眾行走動線，要求市府處理。

    市府產業發展處與交通處、工務處等單位到現場勘查，業者認為長期以來就在該處營業，晚上也不影響民眾行走，但時空背景不同，因此市府將分二階段改善，第一階段由愛四路管理委員會協助輔導斑馬線上的攤商調整位置，讓斑馬線淨空。

    第二階段市府相關單位重新檢視路口人行動線與號誌配置，配合工務處重新刨鋪路面時再調整標線，動線規劃確認後，會與自治會協調攤商設置的位置，兼顧行人需求與夜市營運。

    此外，農曆春節將至，愛四路夜市將從2月7日0時起至2月22日24時止，全天候營業，白天業者將派員維持交通及衛生安全。

    基隆愛四路夜市部分攤商在斑馬線端點營業。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市部分攤商在斑馬線端點營業。（記者盧賢秀攝）

