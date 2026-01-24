台14甲線合歡山今7時開放通行 武嶺至松雪樓限加掛雪鏈

台14甲線合歡山公路路面結冰，尤以武嶺至松雪樓路段結冰較厚，車輛極易打滑失控。（公路局提供）

強烈冷氣團減弱，氣溫將回升，公路局宣布台14甲線合歡山公路及台8線大禹嶺路段今（24）日上午7時開放通行，惟台14甲線31.4K武嶺至32.7K松雪樓路段，限加掛雪鏈通行，公路局將視天候及路況機動調整管制路段與措施。

公路局中區養護工程分局指出，連日來受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上及台8線高海拔路段路面結冰，公路局昨下午5時起預警性封閉台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110K大禹嶺路段，車輛只出不進；另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控情形，該路段雙向封閉管制，禁止通行。

公路局今晨派員巡視路況，今天上午7時恢復台14甲線翠峰至大禹嶺及台8線107K至大禹嶺路段通行，惟台14甲線武嶺至松雪樓路段，路面仍結冰較厚，限加掛雪鏈通行，並建議上山民眾最好採四輪傳動車輛，避免打滑。

台14甲線合歡山公路24日上午開放通行，惟武嶺至松雪樓路段限加掛雪鏈，圖為武嶺今早仍可見路側及觀景台結冰情形。（圖擷取自公路局武嶺即時影像）

