    中市愛唱歌手合唱團偏鄉開唱 培育國中生音樂素養

    2026/01/24 08:50 記者張軒哲／台中報導
    中市愛唱歌手合唱團推廣偏鄉藝文，於苗栗縣通霄鎮烏眉國中演唱。（記者張軒哲攝）

    中市愛唱歌手合唱團推廣偏鄉藝文，於苗栗縣通霄鎮烏眉國中演唱。（記者張軒哲攝）

    用歌聲傳遞愛，用音樂點亮希望！中市愛唱歌手合唱團推廣偏鄉藝文，昨（23）日於苗栗縣通霄鎮烏眉國中，為校內青少年帶來一場溫暖動人的音樂饗宴。純淨和聲在校園中流動，為偏鄉校園注入正能量與希望，展現「因愛而唱，因關懷偏鄉校園」的公益精神。

    學校對活動高度重視，並以正式音樂會規格規劃，包含印製票券、持票入場與驗票制度、依劃定座位入座及節目單設計，完整呈現專業音樂會流程，同時引導學生學習音樂會聆聽禮儀與觀賞素養，將音樂美學教育自然融入校園生活，使本次活動成為一堂深具意義的音樂素養教育課程。

    校長徐曉雲說，感謝合唱團藝術總監林慧芬與團長吳柏寬暨演出團員，將高品質音樂帶進偏鄉校園，讓孩子們不僅接觸藝術之美，更能透過音樂看見更寬廣的世界。

    愛唱歌手合唱團自2016年起長期深耕公益音樂行動，以實際行動關懷偏鄉教育。未來將持續走入更多校園，以歌聲傳遞關懷，用行動實踐公益，讓音樂成為陪伴孩子成長、點亮希望的力量。

    團員陳宇秀說，本次演出曲目包含《Jesus bleibet meine Freude》、《海的臆想》、《憨囡仔》、《何日君再來》、《我相信》，以及安可曲《Time to say goodbye》，多元曲風交織出深厚情感與藝術張力，現場師生專注聆聽，氣氛溫暖而感動，音樂不只是表演，更成為心靈陪伴與情感交流的橋樑。

