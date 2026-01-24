中市善水國中小單車走讀活動 帶領中輟生迎向陽光

善水國中小學生體驗自行車走讀活動。（記者張軒哲攝）

中市善水國中小為了打破以年齡為標準的學習界限，讓孩子在互動中培養「帶得走的能力」與自主管理。本週首次辦理為期3天「單車走讀DIY活動」，16名學生開心騎車暢遊海線風光。校長林瓊惠今日表示，這不只是一趟自行車旅行，更是一次關於責任、禮儀與領導力的修煉。

善水國中小讓家庭失依及生活和學習適應困難而中途輟學的學生，能夠接受適性教育，目前有16名男學生就讀。學校首次辦理3天單車走讀活動，首日讓孩子認識單車、交通安全講習、自行車健檢DIY（煞車、零件安裝）及基礎騎乘技巧訓練（變速使用、定點煞停）；次日進行騎乘技巧檢定、小隊分組與職責分配，實際演練團隊手勢與路口安全；第3天則經由大甲、清水、沙鹿等地，結合地方生態與人文觀察，搭配鐵路串聯，挑戰甲后自行車道，舉行結業式頒獎等。

活動特別針對國中學生設計「領導統御」情境，輔導國小學生融入團隊。角色賦權：讓大孩子擔任小隊長，透過「照顧弱小」激發責任感與被尊重的成就感。

台中教育局督學李昭嫻說，感謝大立光電教育基金會補助活動經費；八年級許崴哲書，自己喜歡騎單車，學校帶著他們從認識單車開始，交通安全講習以及自行車健檢等基礎認識，讓行車更安全，他帶著學妹騎車，一同體驗有趣的單車旅行，成就感十足。

善水國中小師生騎自行車暢遊海線風光。（記者張軒哲攝）

