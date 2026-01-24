南投老字號觀音瀑布整修完工 盼春節重新開放

南投埔里鎮觀音瀑布，日埔里指標性遊憩景點之一。（資料照）

南投縣埔里鎮老字號的知名景點觀音瀑布，經多年封閉整修，工程已完工，縣府目前正辦理委外管理及景觀樓梯塔優化工程，希望能在過年前重新對外開放，讓民眾在前往清境、合歡山的旅遊軸線上多一處春節遊憩景點。

位於台14線的觀音瀑布，共有3層，其中最上層瀑布落差達60公尺，夏季水量豐沛十分壯觀，如白絹般的水瀑奔騰傾瀉而下，氣勢磅礡，是埔里鎮昔日具代表性的觀光景點之一。惟因園區地質敏感脆弱，加上近幾年風災大雨頻仍，造成步道沿途邊坡多處土石崩塌，危及遊客安全，遂分兩期進行整修工程。

未料整修期間，又因2023年8月的卡努風災與2024年4月的花蓮強震致災害加劇，縣府再向公共工程委員會爭取4000萬元復建經費，包括整修步道邊坡、施設落石防護網工程，並有景觀樓梯塔等替代步道設計，萬一再有地震風災發生，即可避開危險路段，確保遊客安全。

南投縣政府觀光處表示，近期步道整修工程已完工，也完成驗收，目前正進行景觀樓梯塔優化工程，未來將辦理招標委外管理，同時協調公路局進行台14線斑馬線、交通號誌等標線標誌改善工程，讓民眾從停車場穿越馬路到瀑布入口時能更安全，惟目前景觀樓梯塔優化工程春節前無法完工，正研究是否封閉工區，在春節期間局部開放。

南投埔里鎮觀音瀑布園區，設置景觀樓梯塔。（南投縣政府提供）

南投埔里鎮觀音瀑布園區，新設觀景台，可眺望優美的溪谷。（南投縣政府提供）

南投埔里鎮觀音瀑布園區，改善入口景觀及廁所等設施。（南投縣政府提供）

南投埔里鎮觀音瀑布園區改善工程完工，沿途設木棧道。（南投縣政府提供）

