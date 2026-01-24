高雄全城應援 3年383場演唱會總產值破154億元

SUPER JUNIOR在高雄嗨唱3天，高雄再次放送寶藍色燈光全城應援。（擷取自陳其邁臉書）

SUPER JUNIOR昨天起在高雄嗨唱3天，高雄再次放送寶藍色燈光全城應援。觀光局估算，前3年共383場演唱會、吸引逾473萬歌絲，總產值破154億元。

迎接SJ演唱會，高雄市府串連城市地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」，於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心等四大城市地標同步點亮象徵SJ寶藍色燈光；多家知名飯店也各自點亮藍寶色燈，與市府一起全城應援。

在SJ之前，去年也有BLACK PINK、TWICE、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙等國內外知名藝人在高雄舉辦演唱會，高雄市長陳其邁帶頭，用燈光、社群等多種方式全面應援。

全城應援同時，觀光局持續房價稽查專案，遏止房價哄抬、保障消費者權益，累計共抽查37家業者，均未發現違規。

除了穩定住宿行情，市府各局處在交通接駁、商圈活動、餐飲優惠等諸多層面，為歌迷量身設計多款演唱會遊程，尤其是演唱會過後的「續攤」去處，讓歌迷們開心聽歌之外，也能留在高雄、盡情感受與享受高雄。

觀光局指出，演唱會的全方位貼心配套，外縣市歌迷約7成在高雄過夜，演唱會前後到商圈百貨與各景點參訪，演唱會後到夜市走逛，整體住宿消費大幅提升逾40％，餐飲消費增長逾10％，商圈夜市各類攤商業績普遍增加2到3成，百貨公司營業額同步明顯成長，去年還有百貨公司全年業績擠進全台第3名。

觀光局統計，前3年共有383場演唱會、吸引逾473萬粉絲，累計總產值破154億元，不但造就高雄演唱會經濟效益，也讓高雄城市人氣攀升、讓國際看到台南灣的熱情。

知名飯店亮起寶藍色燈光應援SUPER JUNIOR。（高雄市觀光局提供）

