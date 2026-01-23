烏日區人口破8萬 斥資3.9億蓋全民運動館完工 預計8月啟用

烏日全民運動館1月完工，預計8月啟用。（台中市府提供）

台中市烏日區人口突破8萬，建設局與運動局跨局處合作，爭取中央補助1億後共投入3.9億元興建「烏日全民運動館」，近日完工並進入驗收階段。建設局指出，後續將由運動局辦理招商及內部裝修作業，預計今年8月正式啟用，提供地方運動休閒能量。

建設局長陳大田表示，隨著烏日區人口突破8萬，高鐵特區作為區域發展核心，帶動商務、住宅及娛樂購物等多元產業蓬勃發展，生活機能需求日益升高，市府成功向中央爭取補助1億元，共斥資3.9億元興建「烏日全民運動館」，運動館建築外觀以圓弧屋頂搭配方形外懸廊設計，場館外圍規劃環狀熱身步道，民眾暖身行走時可遠眺周邊景觀。

建設局指出，「烏日全民運動館」規劃為地上3層建築，總樓地板面積5420平方公尺，包括36席汽車及52席機車停車位，設有綜合球場可供籃球、羽球使用；另設全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜伽教室，以及兒童運動中心等多項運動空間，滿足親子及兒童需求，並服務鄰近2至3個行政區的在地人口，提升運動能量；預計8月正式啟用。

