為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    烏日區人口破8萬 斥資3.9億蓋全民運動館完工 預計8月啟用

    2026/01/23 22:23 記者蘇孟娟／台中報導
    烏日全民運動館1月完工，預計8月啟用。（台中市府提供）

    烏日全民運動館1月完工，預計8月啟用。（台中市府提供）

    台中市烏日區人口突破8萬，建設局與運動局跨局處合作，爭取中央補助1億後共投入3.9億元興建「烏日全民運動館」，近日完工並進入驗收階段。建設局指出，後續將由運動局辦理招商及內部裝修作業，預計今年8月正式啟用，提供地方運動休閒能量。

    建設局長陳大田表示，隨著烏日區人口突破8萬，高鐵特區作為區域發展核心，帶動商務、住宅及娛樂購物等多元產業蓬勃發展，生活機能需求日益升高，市府成功向中央爭取補助1億元，共斥資3.9億元興建「烏日全民運動館」，運動館建築外觀以圓弧屋頂搭配方形外懸廊設計，場館外圍規劃環狀熱身步道，民眾暖身行走時可遠眺周邊景觀。

    建設局指出，「烏日全民運動館」規劃為地上3層建築，總樓地板面積5420平方公尺，包括36席汽車及52席機車停車位，設有綜合球場可供籃球、羽球使用；另設全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜伽教室，以及兒童運動中心等多項運動空間，滿足親子及兒童需求，並服務鄰近2至3個行政區的在地人口，提升運動能量；預計8月正式啟用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播