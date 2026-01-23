台南鹽水岸內影視基地持續片場建設 2029年開園

台南市文化局邀請綜營造業、室內設計裝修業、景觀工程業、建築師公會等業者參與「岸內影視基地工程建設內容說明會」，並參觀片場街景。（台南市文化局提供）

台南鹽水岸內影視基地持續片場建設，擴大帶動地方發展的外溢效應，今年將進行街景、山城聚落木造街屋等搭建，台南市文化局今天（23日）邀請綜營造業、室內設計裝修業、景觀工程業、建築師公會等13組業者參與「岸內影視基地工程建設內容說明會」，藉由交流以提高業界參與基地建設採購案意願，加速影視基地建設。

台南市文化局指出，百年鹽水岸內糖廠轉型國家級影視基地，文化部和台南市政府從2018至2024計投入6.1億元建設，南市後再提出2025年~2028第二階段發展計畫，獲行政院公共建設計畫核定補助16億800萬元，預計2029年開園。

岸內影視基地目前已完成糖廠大門中軸線景觀大道及廣場修繕、原台糖行政大樓2棟、倉庫4棟修繕，分別作為台南市文化局岸內辦公室、劇組臨時辦公室、會議廳、室內場景搭設倉庫、道具庫房、鹽水地區環境演員訓練教室等使用。

在片場區已完成局部都市型廣場結構體、車站主體、榮町等西式屋舍計6棟，另目前施工進行主要大街長度延伸6棟，及背面戰後初期建築景片建置，今年則將進行「牌樓厝區」鄉鎮型街景片12棟建設，及山城聚落型木造街屋區的人工地盤建設。

岸內影視基地建設需要營造業、室內設計業、土木包工商業、景觀工程業、專家學者、影視劇組、美術設計、道具服裝管理、土地規劃、促參開發等專業人員多面向參與軟硬體建設，文化局說，目前已積極展開各項土地開發、營運管理、景片營建、景觀縫合、建物修繕等採購案。

文化局統計，岸內影視基地營運期間累計服務劇組人數5萬2978人、參訪人數3萬8578人，為地方至少創造2.1億元以上的經濟效益。

台南市文化局邀請綜營造業、室內設計裝修業、景觀工程業、建築師公會等業者參觀鹽水岸內影視基地的片場街景建設。（台南市文化局提供）

台南鹽水岸內影視基地持續片場建設。（記者楊金城攝）

台南鹽水岸內影視基地持續片場建設，預計2029年開園。（記者楊金城攝）

