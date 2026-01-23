為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    沈文程代言「高齡換照」笑喊：50年前考照 今年輪到我

    2026/01/23 22:05 記者蔡淑媛／台中報導
    沈文程說，考上駕照已經是50年前的事，他會安排時間去換發駕照。（記者蔡淑媛攝）

    高齡換照新制即將於5月起上施，歌手沈文程擔任代言人，今晚與交通部長陳世凱一起走進台中大慶夜市宣導，許多年滿70歲長輩考上駕照已經50年前的事，隨著交通法規更新，希望長輩收到監理站通知後能完成換照，做健檢、補強交安知識，能安全駕駛，沈文程笑說，自己就是50年前考上駕照，今年就要去換照。

    藝人王彩樺也擔任交通安全宣導大使，一起在夜市向老中青民眾說明正確用路觀念。

    陳世凱說，交通部特別跟醫師團隊合作，幫助長輩瞭解身體狀況，也安排交通講習與危險感知體驗課程，讓已經有幾10年駕駛經驗的長者，能夠更新對交通環境和法規的理解。交通部也推動「駕照分級管理制度」，讓制度更彈性、更有溫度，讓安全駕駛不再只是標準化的規定，而是貼近每位長輩的實際需求。

    沈文程說，他考上駕照已經是50年前的事，他民國60年軍校畢業，70年後上台北發展，他在台中長大，是他的根，現在年過70，擔任高齡換照新制代言人，全台都知道自己70歲了，但他全台跑透透宣導，也讓他70歲又逢春。

    沈文程說，他會安排時間去換發駕照，用行動支持高齡換照政策，並告訴長輩高齡換照制度不是要限制，更不是要把駕照收回來，換照不是負擔是保障，不是限制而是守護，而是讓長輩更安心、讓家人更放心的開車。

    王彩樺也透過生動活潑方式，結合實際生活情境，向駕駛宣導避免分心疲勞駕駛、拒絕酒後駕車、不闖紅燈、停讓行人等重要性，同時提醒行人走在路上時，過馬路一定要專心、暫時放下手機，依號誌標線，走在斑馬線上，勿違規於路段穿越馬路等，強調每一個小小守法行為，都是守護自己與他人安全重要關鍵。

    今晚的活動特別安排部長與藝人王彩樺、沈文程一起夜市巡禮，現場民眾熱情互動、氣氛熱鬧，沈文程更在活動中獻唱，王彩樺與三太子一起表演祈求保庇大家平安，有獎徵答環節民眾參與踴躍。

    陳世凱部長與沈文程、王彩樺到大慶夜市說明高齡換照新制與正確用路觀念，吸引許多民眾參與。（記者蔡淑媛攝）

    陳世凱部長與王彩樺、沈文程一起進行夜市巡禮，現場民眾熱情互動。（交通部提供）

    沈文程在大慶夜市演唱名曲「五月十一彼下埔」。（記者蔡淑媛攝）

    王彩樺與三太子一起表演祈求保庇大家平安。（記者蔡淑媛攝）

    藝人沈文程、王彩樺與交通部長陳世凱對談，說明高齡換照新制。（記者廖耀東攝）

    熱門推播