    台中捷工局成立週年成績單 捷運藍線高架段今年動工

    2026/01/23 21:39 記者蘇孟娟／台中報導
    台中捷工局成立滿1年，積極推動捷運藍線進程。（市府提供）

    台中市去年新成立捷運工程局，捷工局成立滿週年檢視首年成果指出，藍線工程已同步推進機廠、系統及路線土建等不同工項，其中路線高架段細部設計已完成期末審查，正式銜接後續發包作業，預計今年將以海線端點站為工程推進起點，依序啟動高架段主線土建工程招標及動工。

    捷工局指出，成立1年以來，全線核心的機電系統統包工程（BM01標）順利決標，完成系統工程發包，並於去年6月啟動整體工程計畫，藍線後勤核心的龍井機廠先期工程已率先進場施工，透過分段發包與設計、施工同步推進的策略，有效縮短整體建設前置期程。

    在路線工程方面，高架段（B01至B08站）去年5月完成細部設計決標後，捷工局透過聯合審查機制優化行政流程，不到8個月就完成期中及期末審查，除高架段取得指標性進展外，機廠與地下段工程也依進度穩健推進，龍井機廠目前持續辦理整地、補充調查及先期工程施工，並同步進行後續設計作業；地下段（B09至B20站）則辦理補充調查及細部設計，並針對市中心潛盾施工條件及與捷運綠線交會之市政府站轉乘動線進行整體優化，為後續工程推動預作準備。

    捷工局長蘇瑞文指出，展望今年，捷工局將以海線端點站為工程推進起點，依序啟動高架段主線土建工程招標及施工作業，穩健推動捷運藍線建設。

