從社造到創生2-2》返鄉遊子+都市「新住民」讓農村被看見

從北部移居到古坑鄉華南社區成為「新住民」，賴雅玫與社區理事長劉清極感情像家人。（記者黃淑莉攝）

政府有政策、有計畫，更重要是有人來推動，雲林口湖成龍濕地、石壁社區、華南社區能在社造、地方創生成功，並成為全國模範、被國際看見，幕後推手有返鄉遊子、都市移居的「新住民」。

林珮甄結合藝術、生態觀光 創造偏鄉永續收入

在口湖成龍村，來自台中的林珮甄，台大外語系畢業，原是小學老師，10多年前因為擔任成龍國際藝術節志工，第一次踏進被視為「風頭水尾」的靠海小村落，她說，當時只是來幫忙，但被土地及社區人吸引與感動，留下來投入社區工作至今，自己也算是回鄉青年啊！

林珮甄從志工到擔任社區專案經理，協助社區經營管理「成龍捌貳」和成龍濕地生態旅遊平台，將藝術、社區與生態觀光結合，為偏鄉創造永續收入，她說，期許未來成龍不只是觀光景點，而是一個能讓年輕人願意留下的生活場域。

疫情危機成轉機 賴郁憲讓石壁重生

56歲石壁休閒農業區發展協會社區理事長賴郁憲，離鄉30多年，原在公部門任職，辭職後出國任教，6、7年前因父親身體不適回鄉照顧。賴郁憲說，回鄉後看到草嶺在921地震後，雖因草嶺潭堰塞湖帶來觀光盛況，但熱潮2年退燒後草嶺逐漸被遺忘，20多年每年觀光人數不到2萬人。

賴郁憲表示，本來回鄉只是短暫，卻遇疫情嚴峻，無法出國，國旅也停擺，危機也是轉機，石壁沒有人、空氣好、風景好在疫情期間成為優勢，他仔細盤點家鄉的物產、景觀特色，依季節、產季，並配合公部門資源及力量，讓村民從被動配合到主動參與，成功讓石壁活起來。

專業協助華南開發產品 賴雅玫看見未來

在古坑華南社區，「外來者」賴雅玫，原本在北部從事教育訓練、有機飲食推廣，因孩子就讀樟湖生態學校而搬到雲林，一次颱風撤離的震撼教育，讓她深刻感受到城鄉資源差距，決定留下來陪孩子，也陪著農村一起走。

賴雅玫說，當時華南因人口外移、少子化，唯一的小學面臨裁併校困境，深究問題她認為必須讓產業被看見，她將自己在有機農業、教育訓練與產業輔導的經驗帶進來，協助社區開發產品、建立銷售通路，讓面臨少子化與人口外流的村落，重新看見產業的可能，現在華南國小學生人數成長至百人以上，而且外漂村民回來，還有都市人移居來華南，人口雖沒增加，但平均年齡變「小」。

石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲（左）與副理事長蘇大昆，都是遊子回鄉，2人投入地方創生。（記者黃淑莉攝）

林珮甄放棄教職到口湖成龍社區，與社區民眾一起翻轉成龍成為國際藝術村。（記者黃淑莉攝）

