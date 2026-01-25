河川污染2-2》南市整治河川多管齊下 八翁畜牧糞尿處理廠今年5月完工

柳營八翁里畜牧糞尿資源化集中處理中心第一期工程。（南市環保局提供）

記者蔡文居／台南專題報導

台南市八掌溪、急水溪、將軍溪、曾文溪、鹽水溪和二仁溪等六大河川，主要污染源為畜牧廢水，另外還有民生廢水和事業廢水。因此除了下水道及污水處理廠的建置，改善家庭民生污水排入河川水體外，畜牧廢水污染的改善也是八掌溪、急水溪、將軍溪等河川整治的重中之重。

其中，以急水溪污染改善為例，南市府於柳營區，設置八翁里畜牧糞尿集中處理中心，目前第一期已營運，第二期施工中，預計今年5月即可完工，屆時完工後將可處理當地七成以上的畜牧污染量。

請繼續往下閱讀...

南市環保局表示，目前南市畜牧廢水申請通過資源化家數為399場，包含沼液沼渣農地肥分使用、放流水回收、農業事業廢棄物個案再利用，總施灌面積達522公頃，今年施灌總量已達180萬公噸，讓畜牧廢水、糞尿資源化，透過回收處理再利用，可說是一舉數得。

南市環保局表示，八翁里畜牧糞尿集中處理廠第一期工程於2023年完工，集運處理八翁酪農區21家畜牧場、3600多頭牛，每日飼養廢水約329公噸；第二期工程進度逾40％，預計今年5月完工。目前設計處理24家畜牧場近4000頭牛與6000頭豬，每日處理約540公噸畜牧廢水，完工後，一期、二期廠預計可將八翁酪農區約74％畜牧污染獲得妥善處理。

此外，南市環保局與經發局合作輔導未登記工廠，已申請納管2770家，後續將持續加強放流水稽查與管制。民生污染方面，推動新市污水下水道一期工程、歸仁系統併入仁德系統，並分階段管理餐飲業油水分離設施，多管齊下，提升污水改善處理。

南市畜牧廢水資源化，讓畜牧廢水、糞尿，透過回收處理再利用，一舉數得。（南市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法