河川污染2-1》南市六大河川水質改善 鹽水溪邁向無嚴重污染最後一哩路

鹽水溪嚴重污染河段已不到1公里，只剩下最後一哩路，即可達到全河段零嚴重污染的目標。（記者蔡文居攝）

經過長達約20餘年的河川整治，去年台南市六大河川水質整體已有明顯改善，河川嚴重污染長度由2024年33.3公里降至2025年19.5公里，減少13.8公里。其中，過去被戲稱為「烏龍江」的鹽水溪改善幅度最大，嚴重污染河段已不到1公里，為整治以來的最低點，只剩下最後一哩路，即可達到全河段零嚴重污染的目標。

台南市六大河川從北而南分別為八掌溪、急水溪、將軍溪、曾文溪、鹽水溪和二仁溪，總長度415.2公里。環境部及南市環保局在這六大河川設置有44個水質測站，除曾文溪已無嚴重污染河段外，其他5條河川或多或少都還有部分河段水質屬嚴重污染。其中，急水溪、鹽水溪、二仁溪更並列為台南市的三大污染河川。

根據南市環保局統計，急水溪去年嚴重污染長度6.5公里，較前一年度減少了3公里；鹽水溪去年嚴重污染長度0.9公里，較前一年度減少了6.5公里；二仁溪嚴重污染長度6.6公里，較前一年度減少8.2公里。

南市環保局表示，急水溪污染來源主要以畜牧廢水為主，受惠於2023年柳營區八翁里畜牧糞尿集中處理廠第一期的完工，水質明顯改善，目前正進行二期工程。

而鹽水溪下游流經永康、北區、安平、安南等行政區人口最稠密的地區。其污染來源，以民生污水為主，另有事業及畜牧廢水。其中往年嚴重污染好發測站豐化橋站，去年嚴重污染次數降為零。在該測站上游的虎頭溪水淨場運作以及畜牧業者推動資源化的影響下，水質持續改善，同時去年也開辦新市系統污水下水道系統，完工後水質可望進一步改善。

南市環保局說，至於橫跨高雄、台南的二仁溪，上游污染源以高雄畜牧為主，環境部補助建置內門資源化中心處理養豬廢水，加上南市三爺溪流域持續辦理永康、仁德、虎尾寮系統用戶接管作業提升處理率，水質已有長足改善。水質改善成果，生態也看得到，去年調查結果共計有47種魚類，為自1996年以來調查種數最多的一年。

南市環保局長許仁澤表示，台南河川水質的改善，這是公部門努力及民間投入參與的成果。南市府將持續配合中央訂定的目標，全力投入河川水質的改善，預計至2030年達到全市無嚴重污染河段目標，完成「水清魚現」的整治願景。

台南六大河川的嚴重污染河段總長度，去年已降19.5公里。（南市環保局提供）

急水溪污染來源主要以畜牧廢水為主，受惠於柳營八翁里畜牧糞尿集中處理廠第一期的完工，水質逐漸改善中。（南市環保局提供）

