從社造到創生2-1》從滅村邊緣創生 雲林農村轉型成觀光新星

走進口湖鄉成龍濕地，隨處可見藝術創作。（記者黃淑莉攝）

隨著社會進步、商業發展，農村人口外移，加上人口老化、少子化，城鄉差距越來越嚴重，偏遠農村面臨滅村危機，為不讓農村被遺忘，中央陸續推動社區營造、地方創生，鼓勵社區居民參與地方事務，找出地方特色，發展出最適合的在地經濟，外漂遊子回鄉，農村重生，雲林口湖成龍、古坑華南及草嶺石壁等社區，更讓台灣農村被國際看見，成為社造與地方創生模範生。

颱風侵襲形成濕地 口湖成龍變身藝術村

成龍村是雲林西部沿海村落，因地勢低窪，1986年韋恩颱風侵襲及1996年賀伯颱風，海水淹浸村落大片農耕地，積水不退逐漸形成沼澤濕地，2009年農業部林務局（現林業保育署）以「生態休耕」方式保留濕地，並投入生態復育，委託觀樹基金會進駐推動環境教育，2010年更邀請國內外藝術家駐村創作，舉辦國際藝術節。

經過中央及縣府、村民協力，成龍濕地成為國家重要濕地，因為藝術入村，社區居民重新與土地對話及連結，另地方以「社區共好」重新出發，推動長青食堂，開辦青年培力、文化課程，改造閒置老屋成借問站、成立漁產直銷平台、用當地食材做茶點，成龍村成為國際藝術村，社區變熱鬧，青年也回來，創業之外也加入社區工作。

草嶺石壁活動季節限定 遊客暴增30倍

古坑鄉草嶺村石壁社區在921地震後被遺忘很久，全社區50多人，且70歲以上老人占7成，石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲指出，地方人少、空氣好，在疫情嚴峻時成為優勢，加上大片孟宗竹林，搭配地方創生、森林療癒基地推動，重新盤整地方自然景觀、農產等資源，推出「三環二線一基地」觀光軸線。

賴郁憲說，全年不同的時節推出不同的季節限定活動，有冬筍節、櫻花季、螢火蟲季、避暑節、森林療癒季、雲海季，一年觀光人次從2萬人，去年暴增至66萬多人次，且成功吸引11名年輕人返鄉。

古坑華南推零距離慢遊 老中少一同參與

古坑華南社區是淺山村落，青壯年外移、少子化，20、30年前社區人口一度只剩100多人，社區小學華南國小只剩20人左右，面臨廢校危機，學校轉型，把教室延伸到社區，社區產業、人文融入學校課程，學校、社區同心協力地方創生。

華南社區專案督導賴雅玫說，社區老中少三代團結全力參與，把社區閒置空間改造成社區醫療站、石梯田書屋、共生田，用打石技藝把遺忘的通學步道找回來，透過共學共好共享串聯各地優質農產行銷產業，以與土地零距離的農遊型態，帶領遊客慢遊華南，雖然這幾年有好幾名長輩過世，但因有年輕人回鄉，平均年齡降低。

利用智慧科技成全國典範

雲林縣長張麗善表示，全縣20鄉鎮市有18鄉鎮透過地方創生，除了農村重生，原本一級產業也因有一群人透過智慧科技，建立品牌、加工、行銷，翻轉雲林傳統農業大縣，獲得肯定。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶指出，台灣2019年推動地方創生，有20縣市投入，雲林表現令人刮目相看，很多年輕人返鄉，面對氣候變遷運用智慧科技翻轉弱勢，基金會平台夥伴有350個團隊，雲林單一縣市就有51個團隊，成為推動地方創生典範。

雲林縣府把成龍濕地變表演舞台，舉辦流動藝術饗宴，邀請優人神鼓等知名團體表演。（雲林縣府提供）

石壁櫻花季已成為國內知名賞櫻活動之一。（記者黃淑莉攝）

石壁孟宗竹林獲認證為世界竹地標，發展森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

華南社區重生，只要有活動村民總動員參與。（記者黃淑莉攝）

華南社區老中青齊力讓社區充滿活力、產業變好，還結合縣內小農共好、共學。（記者黃淑莉攝）

