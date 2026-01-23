寶山公所怒控未經許可在交流道引道架竹架 台電致歉補辦程序

新竹縣寶山鄉公所今天指控，台電公司未事先告知、也未經核准路權與交通維持計畫，竟於公所管轄的寶山交流道兩側引道範圍內擅自架設工程的保護竹架。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉公所今天指控，台電公司未事先告知、也未經核准路權與交通維持計畫，竟於公所管轄的寶山交流道兩側引道範圍內，擅自架設新竹科學園區「161kV峨眉～竹園、亞氣三」輸電線路工程的保護竹架，嚴重踐踏行政程序，公所表達最嚴正的譴責，要求立即停工，不排除依法究責。

台電公司回應，上述計畫的部分區段工程，需辦理跨越國道3號的舊線拆除及新線架設作業，為確保線路下方寶山交流道一帶道路的行車安全，依施工需求於道路兩側設置臨時保護竹架。經查保護設施位置原認定屬交通部高速公路局管理用地，台電在去年12月30日依程序申請並取得施工許可，今年1月2日進場施設保護架，1月9日完成。

台電指出，寶山鄉公所12日向台電說，交流道引道銜接三峰路部分路段的管理權責屬公所。台電隨即洽公所說明，並責請承攬商於21日向公所補提「臨時借用道路申請書」。對於申請程序未臻周延之處，台電深表歉意，並已請承攬商儘速配合於26日進場拆除，以降低對地方交通及居民的影響。

寶山鄉公所說，寶山交流道為重要交通節點，兩側引道範圍涉及公共設施安全、交通動線及周邊居民生命財產保障。且電纜屬高度風險設施，施工位置又鄰近主要道路，若發生意外，後果不堪設想。台電作為國營事業，理應成為守法表率，卻反而帶頭違規，不僅損害政府形象，更嚴重影響公共安全與行政信賴基礎。

寶山鄉公所嚴正要求台電公司立即停止相關工程行為；限期拆除已違規架設的設施，恢復現場原狀；同時，儘速派員向寶山鄉公所及地方居民公開說明，並提出完整合法的施工計畫，於取得核准前不得再有任何施作行為。

