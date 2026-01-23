走池上大橋注意！北上線1/25開放通行 南下施工交管

池上大橋第一階段施工將完成，車道將切換。（公路局南區養護工程分局提供）

春節北部返回台東注意，池上大橋北上線即將在25日階段性完成新橋改建，開放通行，同時進行第二階段工程，屆時原南下線單線雙向交管，切換到北上線新橋雙向各1車道通行。

台9線池上大橋始建於1986年（南下線）及1994（北上線）年代，河川沖刷致使橋基裸露，耐震不符現行法規需求，交通部公路局南區養護工程分局為加速池上大橋改建，優先納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）」計畫執行。

新橋改建工程2023年9月28日開工，採「先北上橋、後南下橋」二階段施工，同年10月26日動土，拆除北上舊橋，啟動新橋施工，第一階段北上橋工程預定今年1月25日完成。

交通部公路局南區養護工程分局說，第二階段工程為南下線舊橋拆除及新橋改建，1月25日起同步辦理封閉南下線舊橋辦理橋梁拆除及施工，屆時由原南下線單線雙向交管，切換到北上線新橋雙向各1車道通行，請用路人行經時減速慢行，注意配合交維牌面引道。

池上大橋第一階段施工將完成，車道將切換。（公路局南區養護工程分局提供）

