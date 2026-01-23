為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    走池上大橋注意！北上線1/25開放通行 南下施工交管

    2026/01/23 19:55 記者劉人瑋／台東報導
    池上大橋第一階段施工將完成，車道將切換。（公路局南區養護工程分局提供）

    池上大橋第一階段施工將完成，車道將切換。（公路局南區養護工程分局提供）

    春節北部返回台東注意，池上大橋北上線即將在25日階段性完成新橋改建，開放通行，同時進行第二階段工程，屆時原南下線單線雙向交管，切換到北上線新橋雙向各1車道通行。

    台9線池上大橋始建於1986年（南下線）及1994（北上線）年代，河川沖刷致使橋基裸露，耐震不符現行法規需求，交通部公路局南區養護工程分局為加速池上大橋改建，優先納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）」計畫執行。

    新橋改建工程2023年9月28日開工，採「先北上橋、後南下橋」二階段施工，同年10月26日動土，拆除北上舊橋，啟動新橋施工，第一階段北上橋工程預定今年1月25日完成。

    交通部公路局南區養護工程分局說，第二階段工程為南下線舊橋拆除及新橋改建，1月25日起同步辦理封閉南下線舊橋辦理橋梁拆除及施工，屆時由原南下線單線雙向交管，切換到北上線新橋雙向各1車道通行，請用路人行經時減速慢行，注意配合交維牌面引道。

    池上大橋第一階段施工將完成，車道將切換。（公路局南區養護工程分局提供）

    池上大橋第一階段施工將完成，車道將切換。（公路局南區養護工程分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播