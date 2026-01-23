真的放寒假了！台中通學跳蛙公車1/26起暫停服務

配合學生放寒假，台中通學跳蛙公車1/26起暫停服務。（市府提供）

高中以下學校今結束3天提早補下學期因應春節假期調整休假的課程，明起真的要放寒假了！台中市交通局指出，學期間服務學生加開的跳蛙公車、區間車、延、繞等路線，將自寒假期間1月26日至2月14日依往例調整班距或暫停服務，部分路線也將以寒假或假日班表發車，待新學期開學即全面恢復。

交通局表示，跳蛙公車運能調整，是因應學生運量需求的彈性措施，寒假期間一般公車仍維持正常發車，請民眾搭車前留意班次異動資訊。

交通局長葉昭甫指出，交通局為快速疏運學生上放學尖峰時段人潮，規劃「跳蛙幹線公車」，主要有200、500、700、900等路線，涵蓋中興幹線、中清幹線、崇德幹線、北屯幹線等，採取停靠少數主要站點並密集發車方式，縮短學生乘車到校的時間，多年來已成通學的快捷專車，深獲學生好評，隨著寒假來臨，考量學生通勤需求降低，因此調整跳蛙公車暫停服務。

交通局指出，將持續蒐集各學校乘車需求，協調業者除了班次時刻調整，更盤點就近公車路線以上、放學時段提供「延」、「繞」、「副」或區間車服務，此類路線部分原則配合寒暑假停駛，但若學校因輔導課等安排提出需求，交通局也會協調客運業者調度人力及車輛，提供特定班次服務學生，確保補足學生的運輸便利性。

