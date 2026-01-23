為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東疏濬砂石車駛入部落揚塵惹眾怒 居民封路抗議

    2026/01/23 19:45 記者劉人瑋／台東報導
    雙方僵持在路面，最後靠警方到場調停才解決。（記者劉人瑋攝）

    雙方僵持在路面，最後靠警方到場調停才解決。（記者劉人瑋攝）

    台東縣府去年5月開始的太平溪疏濬工程，近一個多月來，砂石車改走四川路底馬冬社區，讓社區充滿塵、泥，居民表示，砂石車本該行駛於專用便道，質疑建造專用便道的公帑被浪費、稽查卻不開罰，今下午封路禁其通行，警方到場調停才解決。縣府表示，該便道有一段路因去年多次颱風摧毀，砂石車因此繞進社區，已協調再3工作天即可回復正常。

    據了解，封路為臨時起意，許多社區居民未獲通知或因工作未能趕回聲援，連警方都促不及防。馬冬社區郭先生、林小姐等十多人將車輛橫停在四川路正中央，揮手示意砂石車停下，要司機「回報業主，這條路從今天開始不准走」、「倒車回原處」。雙方僵持1個多小時，各自聲援人數漸增。

    郭先生說，包商與縣府合約明載，撥經費開便道供其專用，「錢用到哪？」，也不知數次稽查是否有開罰，質疑縣府多個部門已無法順利運作。業者方僅員工在場，並表示此路不禁砂石車，且曾與居民溝通過，強調自有路權。然截稿前未能取得業主回應。

    台東縣府建設處副處長吳哲元表示，太平溪疏濬土方到豐源海岸養灘分二工區的便道於海邊重疊，每工區約花300萬元用於開道施作與維護，去年5月動工後，便道因颱風被沖毀4次，廠商一直在停工或修道，其中一段路只能單行。昨協調說明，該段便道仍需3個工作天拓寬雙向，之後不走四川路。

    雙方僵持在路面，最後靠警方到場調停才解決。（記者劉人瑋攝）

    雙方僵持在路面，最後靠警方到場調停才解決。（記者劉人瑋攝）

    雙方僵持在路面。（記者劉人瑋攝）

    雙方僵持在路面。（記者劉人瑋攝）

    馬冬社區居民等十多人將車輛橫停在四川路正中央，揮手示意砂石車停下，要司機「回報業主，這條路從今天開始不准走」、「倒車回原處」。（記者劉人瑋攝）

    馬冬社區居民等十多人將車輛橫停在四川路正中央，揮手示意砂石車停下,要司機「回報業主,這條路從今天開始不准走」、「倒車回原處」。（記者劉人瑋攝）

