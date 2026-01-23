氣溫下降、愛心結凍 「寒士吃飽30」經費仍缺3成

社福單位準備多道年菜，透過社會捐助資金，將年菜送到弱勢者家中。（創世基金會提供）

低溫未歇，創世基金會發現社會愛心善款似乎「結凍」，距離即將舉辦的第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動只剩3週，創世台東院經費尚缺3成，疾呼各界在寒冬中伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。

台東關山鎮的村落中，一位高齡100歲的人瑞臥床4年，50多歲的女兒承擔長時間照顧的責任已不堪負荷。創世基金會表示，「送禮到家」深入台東全縣，將每份年禮與紅包親送到家中。這份關懷不只是物資上的協助，更是讓長期在照護中苦撐的家庭感受到年節的溫暖。

請繼續往下閱讀...

去年天災頻仍，加上通膨，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世在小額捐款銳減5萬多筆，即便進入年底節稅、捐款高峰期，上門捐助依舊門可羅雀，平均金額也大幅縮水，目前「寒士吃飽30」活動經費僅達6成，許多弱勢朋友引頸期盼的年夜飯仍無著落。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，創世基金會表示，今年準備7道可即時加熱的年節佳餚，包含：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，將於2月2日起，親送至全台1萬4000名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及單親媽媽手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯，呼籲各界仍能發揮愛心、支援弱勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法