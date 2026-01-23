不敢相信！霍諾德「蹬一腳上一格101」 網友嚇呆：真的是大神

網友觀察，霍諾德只要往上一蹬，就可以爬上一格101的玻璃外牆。（擷取自「benbenbenjaminan」/Threads）

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明天（24日）徒手攀登台北101，Netflix全球直播。許多遊客今天目睹霍諾德試爬，還發現他蹬一腳就登上一層101外牆，不可思議景象讓網友直呼，｢真的是大神｣。

網友在Threads發文分享，他在80多層等待霍諾德的到來，等霍諾德爬上來後，直升機已經在101外盤旋，他發現，霍諾德只要往上一蹬，就可以爬上一格101玻璃外牆，過程中霍諾德踩著101窗戶狹窄的邊框，一手抓著邊框穩住施力點，一手沾取腰上的粉袋，確保防滑及手部安全，隨後一蹬就登上一層101，相當不可思議。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛留言，「太好奇那個鞋子要怎麼卡在光滑的金屬邊邊了」、「這個對他來說小事情，他徒手爬上酋長岩，那個連站的地方都沒有」、「101跟酋長岩比應該難度不低，畢竟都是光滑表面摩擦力很小」、「窗框受力點那麼窄，真的是神」、「光看手就流汗了」、「腳都發麻了」、「根本是壁虎」。

有現場觀察霍諾德試爬的網友說，霍諾德相當厲害，攀爬速度相當快，如果明天天氣晴朗且順利，說不定一小時左右就能成功登頂。明天101外的信義廣場也會架設大螢幕全程免費轉播，讓民眾一同見證霍諾德的挑戰過程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法