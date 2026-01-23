季節限定!蓄水農田成天空之鏡 台南六甲落羽松絕美倒影曝光

抓好取景角度拍出落羽松林在水田的倒影。（記者楊金城攝）

台南六甲落羽松已披上黃、綠、紅漸層相間的外衣，周邊農田正值一期作供水灌溉，翻耕的農田蓄水形成季期限定的「天空之鏡」，將落羽松的繽紛色彩、藍天完美復刻於水面，大約只有1週時間就會插秧，民眾想拍下落羽松絕美倒影，要把握時機。

落羽松林位於六甲菁埔埤國家級濕地旁，自然生態資源豐富，分成數個區塊的落羽松約栽種2300多棵。六甲區公所除了栽種花海，接鄰落羽松林的周邊農田，目前剛好是今年第一期稻作烏山頭水庫放水灌溉時期，形成季節限定美景。

請繼續往下閱讀...

台南今天天氣很好，中午氣溫來到24、25度，六甲區長陳啓榮今天（23日）巡視落羽松林，正好目睹農田「天空之鏡」倒映出落羽松、藍天、白雲的美景，驚喜、感動之餘，他推薦遊客可把握農田蓄水準備插秧的黃金時段，此時平靜的水面如鏡，抓好取景角度不僅能拍出落羽松林層疊的對稱美，如果再遇上台南冬季清澈的藍天白雲，景色如詩如畫讓人驚艷不已。

台南市長黃偉哲指出，除了落羽松林本身的漸層色彩，六甲區公所今年在林區周邊廣植波斯菊與紅蕎麥，鮮豔的花海與綠黃紅繽紛的落羽松相互輝映，更加吸引人，目前最後一波太陽麻金黃色花海即將盛開，2026六甲落羽松季也將在1月31日開幕，六甲區公所推出系列活動並結合在地特色小吃與文創市集，歡迎全國遊客在春節連假期間，來場充滿詩意的六甲冬日小旅行。

台南六甲落羽松已披上黃、綠、紅漸層相間的外衣。（記者楊金城攝）

抓好取景角度不僅能拍出落羽松林層疊的對稱美，如果再遇上清澈的藍天白雲，景色如詩如畫讓人驚艷。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法