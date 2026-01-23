公墓華麗轉型！ 台中大里仁化、仁德里市民活動中心啟用

市府斥資逾5千萬打造仁化、仁德里活動中心。（市府提供）

台中市大里區第三公墓華麗轉身，成為居民共享生活的嶄新地標，市府斥資逾5000萬元，活化原公墓用地，打造仁化、仁德里市民活動中心，今（23）日正式啟用，象徵公共空間再生的重要里程碑，也為地方居民送上一份別具意義的新春禮物。

仁化、仁德兩里人口合計近1萬8000人，隨著社區活動日益頻繁，長期缺乏完善的室內公共空間，市府因應地方需求，投入總經費5038萬元，興建地上3層樓市民活動中心，並巧妙結合鄰近仁化公園綠地、籃球場及機車考照練習場，形塑動靜皆宜、老少共融的多功能生活場域。

市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，她對大里有著深厚情感，不僅因為過去兩次市長選舉總部都設在此，更因大里是台中人口成長最快的行政區之一，市府持續完善停車與公共設施，而活動中心密度更是六都第一，這座新啟用的活動中心，正是市府與地方攜手完成的成果，1樓規劃為彈性多功能空間，2、3樓設有研習教室，能滿足會議、課程、休閒與社區活動等多元需求，也是獻給里民最實在的新春祝福。

民政局長吳世瑋補充，活動中心總面積約227坪，建築採三面開門設計，開放廁所供鄰近遊憩民眾共享，並同步改善停車空間與人行動線，確保安全便利，戶外廣場與綠地則延續仁化公園的開闊意象。

大里區長鄭正忠指出，場館特別強化性別友善，男女廁間數以1比5配置（小便斗不計入），紓解女性如廁排隊，蹲式與坐式馬桶亦妥善配比，兼顧長輩與孩童需求，場館亦設置完善無障礙設施，全面滿足里鄰多元使用需求。

大里仁化、仁德里市民活動中心今天正式啟用。（市府提供）

