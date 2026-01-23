雲林莿桐國小日式舊宿舍修復8成 床間特殊設計引好奇

雲林縣府文化觀光處辦理饒平國小舊宿舍修復工程工地展，小朋友仔細聽取建築師導覽。（雲林縣府提供）

雲林縣莿桐鄉饒平國小舊宿舍修復工程即將完工，今（23）日辦理工地展，邀請鄰近社區鄉親及饒平國小師生到場，由建築師導覽解說歷史沿革及建築工法，其中為讓空間產生通透，引入光線，床之間與床脇的「狆潜」（唸仲潛）設計，引起大家好奇。

饒平國小舊宿舍1937年完工，為莿桐地區少數留存的日治時期公學校宿舍與木造建築，整棟為木構軸組方式，屋頂為四坡水、雙併日式木造宿舍，形式完整，為日治時期公教人員典型宿舍形態，縣府在2010年登錄為歷史建築。

今天工地展，在建築師趙金城的導覽下參與民眾宛如走進時光隧道，透過了解建築形式與之前生活型態，趙金城說，在施工過程時發現幾處特殊構法和材料，有「檜木葺」是早期以檜木葺作為屋頂防水層，鋪設在屋面板上。

另在床之間與床脇（書棚）則有「狆潜」的設計，中間以2根直豎、2根斜向的間渡竹，交叉形成裝飾圖案的開口，讓空間產生通透，引入光線的功能。這些都是饒平國小舊宿舍與其它日式建築的不同處。

雲林縣副縣長陳璧君表示，修復工程總經費2139萬元，其中文化部補助1187萬元，其他由縣府自籌，2024年底開工，目前進度為8成，預計3月底完工，未來將活化做為「樹子腳文化學堂」社區共享空間，舉辦文化活動、教育講座及展覽，成為莿桐地區文化新地標。

內部在床之間與床脇（書棚）「狆潜」的設計，中間以 2根直竪、2 根斜向的間渡竹，交叉形成裝飾圖案的開口，具有讓空間產生通透，引入光線的功能。（雲林縣府提供）

饒平國小舊宿舍修復工程已完成8成，預計3月底完工。（雲林縣府提供）

雲林縣府文化觀光處辦理饒平國小舊宿舍修復工程工地展。（雲林縣府提供）

