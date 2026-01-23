為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗沿海烏魚難捕 漁民嘆「年終獎金」不好賺

    2026/01/23 17:29 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗烏魚難捕，漁民嘆「年終獎金」不好賺。圖為烏魚子。（ 通苑區漁會提供）

    每年冬至後至隔年1月份，通常是農民捕獲烏魚的最佳時間，是讓漁民寄予厚望的「年終獎金」。不過，隨著烏魚季將近尾聲，苗栗縣沿海漁民今年捕獲烏魚的數量不多，僅零星漁民有捕撈上千或幾百尾烏魚，這種狀況已持續至少3年，苗栗縣漁民感嘆近年「年終」縮水。

    通苑區漁會總幹事楊資暖指出，這次烏魚季捕獲「烏金」的狀況確實普遍不佳，通霄、苑裡地區僅有1位漁民成功捕撈超過千尾烏魚，其餘多為幾十尾烏魚；南龍區漁會理事長劉鐵麟說，竹南、後龍沿海漁民狀況與通苑區相差無幾，僅聽聞少數漁民有捕到千尾、幾百尾烏魚。

    通苑區漁會、南龍區漁會皆指出，苗栗縣沿海漁民捕撈烏魚收穫，與中、南部漁民不時捕撈到數千尾烏魚狀況相差甚遠，漁民只好改為努力出海捕撈其他時令魚類彌補，例如肉鯽、白帶魚、午仔魚、鯖魚、鰆魚等。

    楊資暖與劉鐵麟分析，近幾年較少傳來捕撈到大量烏魚喜訊，讓漁民賺到「年終獎金」的原因，除了竹南至苑裡一帶的漁民多搭乘噸位小的漁船、膠筏，另一個原因是冬季來臨之初天候較暖，影響到洋流走向，只要稍有影響烏魚距離海岸較遠，也大幅降低漁民捕撈到烏魚機會。

