跨界合作日本愛媛縣政府 清水服務區辦觀光特產展

交通部高速公路局攜手統一超商公司及日本愛媛縣政府，在1月24日到2月22日在清水服務區舉辦「最愛媛展」，讓用路人於旅途中即可近距離感受日本地方文化與風土魅力。

高公局說，這次活動邀請日本四國愛媛縣特色進駐服務區，透過觀光資訊展示、地方物產展售及互動體驗，規劃主題裝飾與拍照打卡點，其中，1月24、25日愛媛縣人氣吉祥物「蜜柑狗狗」將現身，與台灣人氣吉祥物「OPEN將」共同參與趣味互動及抽獎活動。

愛媛縣以盛產柑橘聞名，有「柑橘王國」之稱，擁有島波海道、道後溫泉等知名景點。「最愛媛展」展出愛媛縣多項觀光資源與代表性物產，販售多款嚴選愛媛縣的特色食品與飲品，讓更多台灣民眾認識愛媛縣的多元魅力，並作為未來赴日旅遊的新選擇，領略這座柑橘王國的溫暖風情。

高速公路局說，台日高速公路都設有「清水」同名的服務區，2020年1月締結為姊妹服務區，多年來持續交流互動。這次「最愛媛展」正是延續台日交流的重要展現。

