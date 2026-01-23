為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    跨界合作日本愛媛縣政府 清水服務區辦觀光特產展

    2026/01/23 17:26 記者吳亮儀／台北報導
    清水服務區「最愛媛展」。（高公局提供）

    清水服務區「最愛媛展」。（高公局提供）

    交通部高速公路局攜手統一超商公司及日本愛媛縣政府，在1月24日到2月22日在清水服務區舉辦「最愛媛展」，讓用路人於旅途中即可近距離感受日本地方文化與風土魅力。

    高公局說，這次活動邀請日本四國愛媛縣特色進駐服務區，透過觀光資訊展示、地方物產展售及互動體驗，規劃主題裝飾與拍照打卡點，其中，1月24、25日愛媛縣人氣吉祥物「蜜柑狗狗」將現身，與台灣人氣吉祥物「OPEN將」共同參與趣味互動及抽獎活動。

    愛媛縣以盛產柑橘聞名，有「柑橘王國」之稱，擁有島波海道、道後溫泉等知名景點。「最愛媛展」展出愛媛縣多項觀光資源與代表性物產，販售多款嚴選愛媛縣的特色食品與飲品，讓更多台灣民眾認識愛媛縣的多元魅力，並作為未來赴日旅遊的新選擇，領略這座柑橘王國的溫暖風情。

    高速公路局說，台日高速公路都設有「清水」同名的服務區，2020年1月締結為姊妹服務區，多年來持續交流互動。這次「最愛媛展」正是延續台日交流的重要展現。

    最愛媛展柑橘主題特色。（高公局提供）

    最愛媛展柑橘主題特色。（高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播